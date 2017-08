Vuelven las sesiones a Diputados, con temas legislativos y mucha rosca

El plenario estará llamado para el jueves 31 de agosto, y de esta manera la Legislatura vuelve a su ritmo tras el cierre de listas y las PASO. Aparecen en agenda varios temas, pero algunos están condicionados a cómo avance el Senado en una iniciativa que el Ejecutivo reclama

Manuel Mosca, presidente de la Cámara de Diputados, convocará a sesión ordinaria para el jueves 31 de agosto, y en el plenario se tratarán varios asuntos, aunque por ahora no hay en el temario ningún proyecto de ley que haya pedido el Poder Ejecutivo.Uno de los puntos importantes es la constitución de la Comisión Bicameral para organizar y poner a consieración la propuesta del Defensor del Pueblo de la Provincia, para la estructura, designaciones de secretarios y procedimientos que debe llevar adelante esa dependencia. Ya hubo un acuerdo entre Mosca y el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, para avanzar en ese sentido.También aparecen entre los temas a tratar varias expropiaciones; y todavía no está incorporado a los asuntos de la sesión el tratamiento de la ley de Honorarios de Abogados, pero es intención de algunos legisladores darle curso a esa iniciativa del senador radical Carlos Fernández. De todos modos, el presidente de Diputados no pondría en tratamiento ese tema si en el Senado (que sesionaría en la misma fecha) no avanza en la adhesión a la ley nacional de ART.Esta iniciativa está trabada en la Cámara alta por la negativa del Frente para la Victoria de apoyar la ley, lo que no le permite al oficialismo darle curso. Pero Mosca advierte que sin ese avance será difícil que Diputados pueda inmiscuirse en otras discusiones. “Ha tomado una postura dura con ese tema”, admitieron a La Tecla fuentes de la Cámara.Por eso también está en duda que se ponga en consideración la propuesta de la diputada peronista Valeria Amendolara, para la incorporación a la Ley Electoral de la Boleta Unica. En rigor, todavía esta iniciativa no cuenta con el visto bueno de la gobernadora María Eugenia Vidal, y eso un condicionante para los legisladores del oficialismo. No avanzarán sin la opinión de la mandataria.En otro orden, la sesión se hará después de que se conozca el resultado definitivo de las PASO celebradas el 13 de agosto. Se descuenta que habrá discursos en torno a lo sucedido con el recuento provisorio, con las consiguientes chicanas, que seguramente estarán del lado de los ganadores. En el propio oficialismo aceptan que el resultado final terminaría favoreciendo a Cristina Fernández; y aunque la diferencia sea mínima saben que se exponen a una ristra de cuestionamientos por parte de la bancada kirchnerista. Y quizá también de alguna otra.También se descuenta que habrá encendidos pedidos para saber qué pasó con Santiago Maldonado, el joven desaparecido tras una protesta de la comunidad mapuche en Chubut, caso sobre el cual el gobierno nacional no ha podido brindar claras respuestas.Uno de los asuntos que acaparará la atención en la próxima sesión será cómo se sienten los bloques en el recinto; puesto que ya hay corrimientos confirmados y podrían producirse otros en cuestión de horas.La última sesión fue el 18 de mayo, y desde esa fecha ha corrido mucha agua bajo el puente. En el medio del río se produjeron dos hechos trascendentes para la rosca política, el primero el armado de las listas de cada espacio, y el segundo las elecciones Primarias, Abiertas, Similtáneas y Obligatorias. Todavía hay heridos del cierre de listas que pasan factura.Como señaló Latecla.info la semana pasada, uno de los casos es el de Marcelo Di Pacuale, quien dejó la bancada del Frente Renovador para constituir, por ahora, un unibloque. No se descarta que pueda ampliar el espacio en breve con otros heridos del massismo, ya sea porque no quedaron en las boletas o espantados por el resultado de las PASO.Pero también hay miradas que se posarán en miembros de otros bloques. Un caso es el de Marcelo “Patón” Torres, definitivamente alejado del kirchnerismo, y aunque todavía aparece como miembro del bloque Frente para la Victoria su salida del sector podría quedar plasmada en la próxima sesión.