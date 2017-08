RESPUESTAS

Para Macri el acto de la CGT fue "una pérdida de tiempo"

"Hay que dialogar y con los sindicatos lo hemos hecho", señaló Mauricio Macri en clara respuesta al acto realizado por la CGT hoy en pleno centro porteño.De esta forma el Jefe de Estado lamentó la actitud tomada por los gremios que, además, calificó como "una pérdida de tiempo".Las declaraciones de Macri se dieron ante un grupo de jóvenes que accedieron al plan Primer Empleo donde resaltó: "Estamos haciendo trabajo argentino para que el mundo entero funcione".Y agregó: "Esto se potencia si mejoramos la capacidad de comunicarnos entre nosotros. Escuchar al otro, dialogar, entender, buscar soluciones en conjunto. Eso va a acelerar este proceso de crecimiento. Poner la energía ahí, no a movilizarnos a no se qué"."Ese es el camino. No creo que haya otro camino. Para confrontar hemos perdido… yo no había nacido y hemos confrontado echándole la culpa a alguien. Nos han querido convencer de que en algún sótano de Nueva York o Hong Kong estaban pensando 'como vamos a joder a la Argentina'", completó.