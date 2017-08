DEBATES

Impulsan la boleta única de papel, mientras Cambiemos exige la modalidad electrónica

Se trata de una iniciativa presentada por una diputada del FpV y acompañada por el Defensor del Pueblo. Representa una contrapropuesta a la iniciativa de la Nación para implementar una Boleta Única Electrónica.

Mientras Cambiemos le echó en cara al kirchnerismo la falta de apoyo para el voto electrónico, distintos sectores comenzaron a motorizar un proyecto de ley para implementar la boleta única en la Provincia de Buenos Aires, como parte de una reforma electoral, tan mentada como postergada.La propuesta la presentará este miércoles la diputada del FpV, Valeria Amedolara, junto al ex diputado peronista y actual defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino y cuenta con el respaldo del Centro de Estudios para la Gobernanza.La iniciativa tiene punto de comparación con el que se utiliza en provincias como Santa Fe o Córdoba, aunque con sistemas diferentes: una papeleta en el que están, a grandes rasgos, los diferentes frentes y candidatos.Los antecedentes son varios y desde distintas vertientes. En medio de los cuestionamientos por la demora en el recuento provisorio, la boleta única papel comenzó a circular en las redes. Más aún, cuando la propia María Eugenia Vidal le achacó al kirchnerismo la falta de respaldo al voto electrónico, medida, que según dicen en Cambiemos, otorgaría más rapidez y eliminaría las arbitrariedades.Sin embargo, la boleta única papel representa una contrapropuesta al proyecto del oficialismo. La Nación alentó en el Congreso la Boleta Única Electrónica (BUE), el sistema utilizado por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2015. Consiste en la selección de la boleta en una máquina que imprime la boleta para colocar en el sobre. La digitalización, no obstante, no contó con el agrado de los gobernadores peronistas y se estancó el proyecto.Pero esa pelea que las espadas macristas dieron en el Congreso, no la dio de la misma manera Vidal en la Legislatura bonaerense, donde el tema no concitó la misma atención de diputados y senadores.En las últimas horas, el diputado radical Ricardo Alfonsín, fue uno de los que se opuso al voto electrónico. En declaraciones a La Tecla en Vivo contradijo los dichos de Vidal sobre el crecimiento del sistema a nivel mundial. “En todo los países que se practicaba el voto electrónico se esta volviendo a la boleta de papel”, aseguró.Entre opiniones de un lado y del otro, resurge ahora la propuesta de la boleta única papel es presentada como un debate necesario para 2018, cuando no esté en discusión ningún renovación ejecutiva o legislativa. Los recursos económicos que puede insumir su aplicación -menos costoso que el electrónico- es una de las aristas del debate.Amendolara explicó que el sistema contribuye a tener más agilidad y transparencia en una elección, al tiempo que puede evitar distintos tipos de manipulación, una respuesta para los tiempos actuales.De todas maneras, el tema debe superar uno de los principales escollos. Si hasta ahora no se ha conseguido consenso para implementarla, es acaso por la actitud esquiva de los grandes partidos. Una boleta única –ya sea papel o electrónica– descomprimiría la necesidad de armas fuertes redes de fiscalización para competir en una elección.