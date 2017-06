ELECCIONES 2017

Territorio bonaerense: el cierre de listas distrito por distrito

Muchos de los precandidatos a concejales en los municipios ya están definidos. El relevamiento de La Tecla de los números 1 de todos los espacios

ALBERTI

-Ariel Scolari (Frente Justicialista)

-Teresa De Pietro (Cambiemos)

-Roberto Casentini (Unión Ciudadana)

-Rubén Muñoz o Gustavo Giaccone (1País) (Están negociando la lista única, si encabeza el FR o el GEN)



ALMIRANTE BROWN

-Juan Fabiani (Unidad Ciudadana)

-Héctor Nogueira (Unidad Ciudadana)

-Juan Peralta (Unidad Ciudadana)

-Mónica Méndez (FIT)

-Carlos Regazzoni (Cambiemos)

-Daniel Bolettieri (1País)



AVELLANEDA

-Mónica Ghilrelli (Unidad Ciudadana) Subsecretaría de Seguridad del Municipio

-José Alessi (1País) Todavía hay dudas sobre si Armando Bertolotto intentará forzar una interna.

-Javier Doval (Frente Justicialista) Hermano de Hernán Doval, titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda.

-Graciela Francisconi (FIT)



AYACUCHO

-Fabián Puchulu (Cambiemos)



BAHÍA BLANCA

-Nicolás Vitalini (Cambiemos) actual presidente del HCD

-Carlos Quiroga (Unidad Ciudadana)

-Rodolfo Lópes (Unidad Ciudadana)

-Martín Salaberry (1País)



BERAZATEGUI

-Juan José Mussi (Unidad Ciudadana) El diputado provincial y ex intendente de Berazategui

-Gabriel Kunz (Cambiemos) actual Director de Deportes de la Provincia y referente del PRO “puro” en el distrito

-Matías Aguirre (Frente Justicialista)

-Pablo Guidazzui (FIT)



BERISSO

-Leandro Nedela (Cambiemos)

-Fabián Cagliardi (Unidad Ciudadana)

-Sebastián Mincarelli (Unidad Ciudadana)

-Pelusa Larrañaga (Unidad Ciudadana)

-Ángel Celi (Frente Renovador)

-Martín Topich (GEN)

-Leonel Gallosi (Frente Justicialista)

-Federico Ruiz (Frente Justicialista)

-Gabriel Armendi (Frente Justicialista)



BRAGADO

-Alexis Camus (Cambiemos) actual Secretario de Relaciones Institucionales del municipio. Están intentando la lista de unidad, pero Celina Sburlatti, de la UCR, aparentemente presentaría internas.

-Mónica García (1País)

-Mauricio Yaffaldano (1País)



BRANDSEN

-Gastón Arias (Unión Ciudadana)



CARLOS CASARES

-Emmanuel Gemeli (Frente Justicialista)

-Andrés Aguirrezabala (Cambiemos)

-Sergio Carciofi (Unidad Ciudadana)

-Maximiliano Caprioli (1País)



CARLOS TEJEDOR

-Pablo Esquilache (Cambiemos)

-Jorge Erramouspe hijo (Unidad Ciudadana)

-Graciela Salvador (1País)

-Fermin Zubiri (1País)

-María Celia Gianini (Frente Justicialista)

-Ricardo Carrera (Partido Popular)



CHACABUCO

-Rodolfo “Loli” Serritela (Cambiemos) actual Secretario de Desarrollo Social

-Hugo Moro (1País)



CORONEL PRINGLES

-Luis González Estevarena (Cambiemos) (compromiso pringles y pro, médico generalista)

-María Elena Ugalde (Cambiemos) (UCR, ex concejal)

-Carlos Oreste (Cambiemos)

-Ximena Martel (Unidad Ciudadana)

-Silvio Romano (Unidad Ciudadana) (concejal, quizás hagan una lista y haya acuerdo)

-Osvaldo D'Annunzio (1País) (concejal del GEN, lista única)

-Gastón Queti (Frente Justicialista) concejal

-Daniel Heredia (Frente de Izquierda)



CORONEL SUÁREZ

-Alberto Fernández (Cambiemos) productor agropecuario

-María José Lacoste (Unidad Ciudadana)

-Fabián González (1País)

-Juan Aspitarte (Frente Justicialista)

-Osvaldo Fuentes Lema (Frente Justicialista)

-Gustavo Di Battista (Movimiento para la Victoria)

-Guillermo Recalde (UNOS) (vecinalistas)

-Rubén Allende (FIT)



ESCOBAR

-Unidad Ciudadana: Juan Carlos Toledo



ESTEBAN ECHEVERRÍA

-Cambiemos: Evert Van Tooren



EZEIZA

-Unidad Ciudadana: Dulce Granados

-1País: Eduardo “Bebe” Mosto

-Cambiemos: Rubén Barabani



FLORENTINO AMEGHINO

-Cambiemos: Sabino Lahitte

-Cumplir: Gerardo Berchi



GENERAL ARENALES

-Cambiemos: Juan Manacorda

-Cumplir: José María Medina

-Unidad Ciudadana: Silvia lugano cfk

-Unidad Ciudadana: Cristian orlatte la campora

-1País: Cristian lezcano



GENERAL PINTO

-1País: Livio Dovigo

-Cambiemos: Roberto Maruri

-Unidad Ciudadana: Mónica Galbo

-Cumplir: Carlos Menéndez



GENERAL PUEYRREDÓN

-Cambiemos: Vilma Baragiola



GENERAL RODRÍGUEZ

-1País: Ariel Gonzalo Graña



GENERAL SAN MARTÍN

-Cumplir: Diego Perrella

-1País: Juan Eslaiman

-Cambiemos: Ramiro López



GENERAL VIAMONTE

-Cambiemos: Aranzazu Maru Lencina

-1País: Claudio Rocoma



GENERAL VILLEGAS

-Cambiemos: Ignacio Damián García

-1País: Horacio Pascual

-Unidad Ciudadana: Sandra Moreno (Kolina)

-Unidad Ciudadana: Sol Fernández (La Cámpora)

-Cumplir: Germán Fernández

-Cumplir: Nicolás Ferrero (Grupo San Martín)



JUNÍN

-Cambiemos: Juan Carlos Tolosa

-1País: Héctor Fay

-Unidad Ciudadana: Maia Leiva



LA PLATA

-Unidad Ciudadana: Victoria Tolosa Paz

-Cambiemos: Javier Mor Roig



LANÚS

-Cambiemos: Noelia Quindimil

-Cumplir: Omar López

-Unión Ciudadana: Edgardo Depetri

-FIT: Magadalena Vogt



LAS FLORES

-Julieta Plini (Cambiemos)



LEANDRO N. ALEM

-Alberto Connocchiari (Unidad Ciudadana, intendente)



LEZAMA

-Marisa Erramuspe (Cambiemos, directora de producción y empleo)



LINCOLN

-Gerardo González (Cambiemos)



LOBOS

-Daniel Zabalo (Cambiemos, actual presidente del HCD)



MALVINAS ARGENTINAS

-Alberto Czernilowski (Cambiemos, director de juventud de la Provincia)



MAR CHIQUITA

-Oscar Flores (Cambiemos, actual secretario de medio ambiente del distrito)



MARCOS PAZ

-Fernando Medina (FIT)



MERLO

-David Zencich (Cambiemos, presidente del Pro y hombre de Jorge Macri)



MONTE

-Jó Castro (UCR, titular boina blanca local)



MONTE HERMOSO

-Diego Ramírez (Frente Justicialista, actual secretario de Acción Social)



MORENO

-Fabián Ferraro (Cambiemos, secretario de Hábitat y Desarrollo Humano de Pilar)



PINAMAR

-Javier Pizzolito (Cambiemos. Deportista destacado del motocross, 37 años padre de familia, comerciante, corredor del Dakar y cara de la marca Honda en Argentina).



SAN CAYETANO

-Cambiemos: Joel Isasmendi (va por la reelección)

-Unidad Ciudadana: Lucas Altamirano (nuevo en la politica, fue funcionario de Gargaglione en 2007)

-Frente Renovador: Carlos Peon (renueva).



SAN FERNANDO

-Cambiemos: Alex Campbell

-Unidad Ciudadana: Juanjo Miranda y María Flor Rubinich, en representación del partido político KOLINA; el concejal mandato cumplido Fernando Coronel y el ex candidato a intendente por el Frente para la Victoria, Matías Molle.

-Frente Justicialista: Gustavo Aguilera

-1 País: Alicia Aparicio, secretaria de Salud Pública, Desarrollo Social y Política Ambiental y esposa del intendente Luis Andreotti



SAN ISIDRO

-Frente Amplio Vecinal: Sergio Patrón Costas

-ConVocación por San Isidro: Manuel Abella

-Frente Justicialista: Leandro Martín

-Cambiemos: Andrés Rolón



TRENQUE LAUQUEN

-Cambiemos: Alberto Rodríguez Mera

-1 País (interna): Juan Pablo Ripamonti y Carlos Jordán



VICENTE LÓPEZ

-FIT: Federico Decoppet

-Cambiemos: Soledad Martínez