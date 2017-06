CAMBIEMOS

Manes dice que es "mentira" que no aceptó porque le negaron el uno

El neurocirujano y asesor en temas de Salud, Facundo Manes, explicó a través de una carta pública los motivos por los que no aceptó ser candidato a diputado nacional por Cambiemos

Amigas y amigos,Cada vez que me preguntaron a lo largo de los últimos años si aceptaría un cargo electivo respondí que primero escucharía por qué me convocaban, pensaría qué podría aportar desde ahí y respondería. Así sucedió ayer. Aprovecho, como lo hice personalmente, para agradecer a la Gobernadora María Eugenia Vidal por haberme convocado y transmitido la propuesta y también por haber comprendido mi decisión: que en las condiciones dadas, hoy el mejor lugar para aportar mi granito de arena es desde la sociedad civil, a través de mi tarea como médico, investigador, docente y ciudadano comprometido con mi país.Cada camino que decidí transitar, lo hice con la pasión, las convicciones y el compañerismo que necesitan los desafíos colectivos, celebrando y respetando las experiencias, ideas y diferencias de cada uno. Lo promoví cuando me tocó formar equipos, pero también lo requiero al participar en un proyecto que ya esté en movimiento.A propósito de esto, aprovecho para aclarar algo en particular, porque aunque se diga que “así es la política”, no creo que sea dar información falsa y malintencionada de que mi no aceptación tuvo que ver con tal o cual lugar en la lista.Lamento que alguien crea que eso puede dañarme, y más lamento que se gasten tiempo y valiosos recursos en intentarlo existiendo tantas necesidades que afrontar.Mi pasión y compromiso con la ciencia y con mi país siguen intactos. Cada vez estoy más convencido de que el verdadero desarrollo y la igualdad social van a alcanzarse cuando comprendamos que nuestra gran apuesta como Nación debe ser el conocimiento, la educación y la salud para todos, y fundamentalmente para los niños y adolescentes. Por ellos no debemos dejar pasar un instante más sin trabajar unidos para que estén bien nutridos, tener salud, educarse, crecer.Las grietas quizás puedan ser útiles para el marketing político, inclusive puedan ayudar a ganar alguna elección, pero estoy seguro de que no son el camino para lograr la Argentina de paz y prosperidad para todos que soñamos.Con el afecto de siempre,Facundo.