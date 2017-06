ELECCIONES 2017

CFK - Taiana, la fórmula de Senadores de Unidad Ciudadana; Vallejos y Salvarezza la de Diputados

La ex presidenta de la Nación confirmó que competirá para ser senadora nacional por la provincia. Estará acompañada por Jorge Taiana, dirigente del Movimiento Evita y ex canciller de su Gabinete.

Fin del misterio. La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, finalmente confirmó que será candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, estará acompañada por Jorge Taiana, dirigente del Movimiento Evita, ex legislador porteño y ex canciller del kirchnerismo.Los senadores suplentes serán Juliana Di Tullio y Héctor Recalde, dos de los "soldados" más fieles de la ex mandataria nacional.En tanto, la nómina de Diputados estará encabezada por la economista Fernanda Vallejos, seguida por Roberto Salvarezza, ex titular del Conicet. Nacido en Lanús y residente en la ciudad de La Plata, doctor en Bioquímica e Investigador.El tercer lugar de la nómina de diputados será para el matancero Fernando Espinoza, titular del PJ Bonaerense; mientras que el cuarto lugar será para Vanesa Silley, secretaria General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la CABA.El quinto puesto de los candidatos a diputados nacionales por la Provincia estará ocupado por el ex gobernador y candidato a presidente Daniel Scioli; seguido por Hugo Yasky, secretario general de la CTA. En séptimo lugar estará la senadora provincial de Nuevo Encuentro, Mónica Macha.El octavo puesto será para el dirigente radical Leopoldo Moreau, ex candidato a presidente en 2003 por la UCR; el noveno para Laura Alonso, ex Subsecretaria de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.El décimo puesto será para Walter Correa, secretario general del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOC-RA). Magdalena Sierra, senadora provincial y esposa del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi será la undécima. La sigue Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz y ex diputado nacional por la provincia de Buenos AiresContinúan en la nómina Laura Russo, esposa del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Héctor "Gallego" Fernández, dirigente de Peronismo Militante; Agustina Propato, esposa de Sergio Berni; Nicolás Rodríguez Saá, director de la Casa de San Luis en Buenos Aires.Además, integrarán la lista Florencia Lampreabe, secretaria de Desarrollo Social de Hurlingham), Marcelo Kenning, dirigente del Partido Socialista Auténtico; Claudia Bernazza, ex diputada nacional y secretaria Desarrollo Social de La Matanza; Carlos Raimundi, ex diputado nacional y Sabrina Arias, asesora de la intendenta matancera, Verónica Magario.Desde Unidad Ciudadana resaltaron que "la lista representa amplitud, diversidad, pluralidad" y paridad de género. "En lo primeros lugares hay una economista donde seguro haremos foco en la campaña. Un científico que expresa un modelo de país y de desarrollo que proponemos, el peronismo de la provincia expresado a través de Fernando. Tres dirigentes sindicales entre los primeros 10 candidatos. Un representante de los organismos de DDHH".