CIERRE DE LISTAS

El Frente Socialista y Popular ya tiene candidatos nacionales y seccionales

El Frente Socialista y Popular, para no ser menos que el resto, también hizo firmar a sus candidatos ante la Junta partidaria y a la cabeza de la lista de Senadores, como se había adelantado, ira Víctor De Gennaro. Su compañera de fórmula será Lidia Bafici.

En tanto, la lista de diputados nacionales estará liderada por la Socialista Gabriela Troaiano, quien va en busca de la renovación. La secundará el ex titular de Cicop, Hugo Amor y la ex Secretaria General de Suteba de Quilmes, Lidia Braceras.En el cuarto lugar estará el ex diputado provincial Socialista, Ricardo Vago y el quinto escalón quedó para Claudio Giorno, hombre del Frente Popular que ya fue candidato a legislador nacional en 2015.A nivel seccional, la lista de Senadores de la Primera es para Carlos Roberto, ex concejal de Vicente López. Y en la Segunda Sebastián Riesgosa, concejal de Arrecifes que fuera postulante a la intendencia en los comicios anteriores.En la Tercera, la lista de diputados provinciales será encabezada por Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa; aunque existe la posibilidad de que haya internas. Por la octava, en tanto, va el Socialista Henry Stegmayer.