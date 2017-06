ELECCIONES 2017

El FIT completa los casilleros que le faltan y avanza por las seccionales

La dirigente por el PTS acompañará a Néstor Pitrola en la lista por la Cámara alta. Además, revelaron más nombres a diputados provinciales por la Tercera Sección.

Tal como publicó LaTecla.Info, el Frente de Izquierda y los Trabajadores anunció este viernes los principales candidatos que competirán en las elecciones de medio término. En las últimas horas se confirmó que Andrea D’Atri sería la segunda candidata a senadora nacional por la Provincia.La dirigente del PTS y titular de la agrupación feminista Pan y Rosas acompañará en la nómina a Néstor Pitrola, del Partido Obrero.En tanto, encabezan la nómina a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Nicolás del Caño (PTS) y Romina del Pla (PO).Por otra parte, mientras definen los candidatos en las secciones bonaerenses, se conoció que en la Tercera, además de Guillermo Kane (PO), estarán en la lista Mercerdes Trimarchi (IS), Claudio Dellecarbonara (PTS) y Rosalía Rodas.En tanto, la lista de diputados provinciales por la octava sección quedó conformada por Amelia García (PO); Vladimir Jantus Castelli (IS) y María Luz Santos Morón (PTS), abogada del CeProDH, miembro de Justicia Ya! y querellante en causas de lesa humanidad.En La Plata, Luana Simioni (PTS) es la primera candidata a concejal y está acompañada por Federico Casas (PO); Virginia Flores (IS); Hernán García (PTS), obrero del Astillero Río Santiago; María Inés Churi Uro (PO).El Frente de Izquierda estará representado, ya sea como frente o a través de uno de sus integrantes, en 22 provincias; y en territorio bonaerense, se presentará en 101 de los 135 municipios, reuniendo más de dos mil candidatos.