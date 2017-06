CIERRE CALIENTE

Lilita, una topadora: metió gente en todas las listas y hasta en el Ejecutivo de Macri

Hubo cambio de última hora en la composición de la lista que Elisa Carrió encabezará como candidata a diputada por Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires. El imprevisto le hizo sumar

Fernando Sánchez, que iba tercero, no formará parte de la nómina y comenzará a trabajar en la Jefatura de Gabinete con Marcos Peña. El propio Peña lo confirmó a través de Twitter.En su reemplazo, "Lilita" eligió a Juan Manuel López, su asesor parlamentario y abogado en las denuncias de corrupción contra los ex funcionarios kirchneristas, que iba a tener un lugar en las seccionales y finalmente no lo tuvo. En esta nómina también está Paula Olivetto, actual legisladora porteña.Por supuesto, no es el único logro de la chaqueña en estos días. En la lista de diputados nacionales por la Provincia, sin ir más lejos, metió a Toty Flores y Marcela Campagnoli entre los primeros cinco lugares; mientras que en el octavo aparece otro lilito: Jorge Campos.Hay más. El segundo lugar de la larga nómina de la Tercera sección, de 18 escaños, es para Maricel Etchecoin, mano derecha de Elisa Carrió desde hace muchísimos años.En tanto, en la Séptima, se quedó con el segundo puesto Carolina Tironi, que es de 25 de Mayo y la coloca en la lista la ex intendenta de ese distrito, Victoria Borrego, por supuesto, referente de la CC.En la nómina de legisladores porteños también dejó su huella la socia fundadora de Cambiemos. "Soy candidato a Diputado de la Ciudad. Gracias @elisacarrio por la confianza y el ejemplo! Vamos para adelante! #VamosJuntos", tuiteó Hernán Reyes, que va en el cuarto lugar y actualmente es Secretario Parlamentario del Bloque de Diputados Nacionales.Al PRO parece haberle salido caro el hecho de negarle a Carrió la posibilidad de encabezar la lista de Senadores por la Provincia, tal como ella quería. En estos días ajetreados de cierre, la blonda legisladora se ha convertido en una verdadera topadora.Con el correr de las horas se conocerán algunos nombres más de las listas seccionales y es muy probable que Lilita siga cobrando, al menos así dejan entrever fuentes cercanas.