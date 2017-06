LEGISLATIVAS

Elecciones 2017: se define quiénes jugarán en cada frente, llegó el Día D

A las 23.59 de este sábado vence el plazo previsto por la Justicia Electoral para la presentación de listas. Cómo está el escenario de cara a las PASO en los principales frentes que competirán por la provincia de Buenos Aires.

Llegó el día. Este sábado a las 23.59 vence el plazo previsto por la Cámara Nacional Electoral para la presentación de las listas de candidatos que participarán en las primarias del próximo 13 de agosto, en las que se elegirán diputados y senadores nacionales; diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.Un total de 13 alianzas fueron presentadas ante la Justicia electoral para competir en las PASO de la Provincia para las categorías nacionales, mientras que 11 hicieron lo propio para jugar en territorio bonaerense.Cambiemos tiene a sus principales figuras confirmadas: el ministro de Economía, Esteban Bullrich y la titular de ACUMAR, Gladys González, encabezarán la nómina para la Cámara alta. Para la baja, en tanto, la dupla estará liderada por Graciela Ocaña y Toty Flores.El frente 1 País, por su parte, develará el misterio recién pasada las 13 horas, cuando los principales referentes del espacio, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, anuncien a sus candidatos en el Museo del Arte de Tigre.No obstante, en las últimas horas se especuló que esperarán hasta último momento para dar a conocer la lista, que dependerá de la participación o no de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.La figura de la ex mandataria no es menor. El lanzamiento de Unidad Ciudadana y la especulación alrededor de su posible candidatura resulta determinante en un escenario electoral más que polarizado.Vale destacar en este sentido la inscripción del Frente Justicialista, por el que pretende jugar el ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y que le generó un verdadero dolor de cabeza al Partido Justicialista Bonaerense.La ex presidenta y el exministro se reunieron en el departamento de Cristina Fernández en Recoleta 24 horas antes del cierre de listas, y se abrieron todo tipo de especulaciones en torno a lo que pasará hoy, fundamentalmente con la candidatura de Randazzo.Al parecer, cerca de las 16 horas habrá un anuncio importante, y se estima que entre otras cosas se dirá que la ex presidenta será la principal cara de la boleta de Unidad Ciudadana. ¿El compañero? Suenan varios. Taiana, Scioli, Espinoza y otros.La izquierda tiene otro capítulo en la novela. Mientras el FIT competirá con Néstor Pitrola y Nicolás del Caño, Izquierda al Frente llevará a dos mujeres para marcarle la cancha: Vilma Ripoll y Manuel Castañeira.Son horas decisivas para las elecciones legislativas 2017; un verdadero “Día D” en el largo y sinuoso camino hacia las PASO en el que se plebiscitará, nada más y nada menos, que la gestión y el rumbo del actual Gobierno.