PERONISMO EN LLAMAS

Sin acuerdo: Cristina - Randazzo, y una cumbre que pudo modificar todo el escenario

La expresidenta y el exministro se reunieron en el departamento de Cristina Fernández en Recoleta 24 horas antes del cierre de listas, y se abrieron todo tipo de especulaciones. Según trascendió, no lograron llegar a un acuerdo y ambos espacios siguen, por ahora, en carrera.

Las charlas entre ambos sectores estuvieron a la orden del día el viernes, y se coronaron con una cumbre en horas de la noche, en la que Cristina Fernández recibió en su departamento de Recoleta a Florencio Randazzo.Desde un principio, quienes estaban en uno y otro sector, fundamentalmente los intendentes, coincidían en que la división no le convenía a ninguno de los dos, y desde el kirchnerismo se buscó insistentemente en sacarle a Randazzo los intendentes que lo acompañan. Empresa que también encaró, desde otro lado, Sergio Massa.Muy poco trascendió de la reunión entre la expresidenta y su ministro, pero extraoficialmente se supo que el encuentro duró dos horas, que no faltaron los cruces duros, y que Randazzo mostró un especial encono con Daniel Scioli, además de exponerle a Cristina las razones por las cuales tomó la decisión de alejarse de su espacio.Hubo una oferta para que Randazzo se acople a Unidad Ciudadana, pero la oferta habría sido rechazada de lleno, al menos por ahora.Según revelaron fuentes cercanas al ex ministro a DYN, ambos coincidieron en realizar una "dura crítica" a la gestión de Mauricio Macri, le advirtió a la ex presidente que se estaría cometiendo "el mismo error que en 2015", cuando solo ella definió candidaturas y no le permitió presentarse a una interna por la candidatura presidencial con Daniel Scioli."No hay autocrítica ni reflexión sobre los errores del pasado", señalaron los voceros del randazzismo, quienes además indicaron que la ex presidente le habría ofrecido a Randazzo acompañarla en la fórmula o ser primer diputado en la lista de su espacio por la provincia de Buenos Aires.Así las cosas, Unidad Ciudadana y el Frente Justicialista irían por separado, cada uno con su lista y en su propio espacio. Claro está que habrá tiempo hasta las 23.59 para la rosca y las negociaciones que podrían modificar el escenario a último momento.