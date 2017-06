ELECCIONES 2017

¿Un rival menos para Randazzo? Ottavis podría quedar afuera de la PASO peronista

La agrupación “Amarte Argentina”, lista Nº 33 color violeta del Partido Justicialista, que lidera José Ottavis y enfrentaría en las PASO a otras tres listas, hizo saber su preocupación ante las "dificultades surgidas de la Junta Electoral del Frente Justicialista".

"Muchas y variadas irregularidades se vienen manifestando pero hay una en especial que nos llama la atención y que tiene que ver con una actitud claramente amañada para dejarnos fuera de la contienda electoral prevista para las PASO del 13 de agosto de 2017", se indicó a través de un comunicado.Se agrega que habiéndose presentando "nuestros apoderados en tiempo y transcurrido 24 horas no hemos tenido hasta el momento USUARIO Y CONTRASEÑA a los efectos de realizar la carga de avales de conformidad con la acordada 46/11"."Esto perjudica enormemente a nuestra Lista dado que mañana 24/6 vencen la presentación de candidatos y avales y no podemos cargar el listado de ciudadanos y ciudadanas de toda la Provincia de Buenos Aires", añaden.Ya en el final de la misiva a los medios, la gente de Ottavos anuncia que "exhortamos a los compañeros de la Junta Electoral, a revisar este procedimiento y puedan enviar de manera perentoria la clave a los correos de los apoderados presentados oportunamente"."Si esto no ocurriera nos obligaran hacer las presentaciones judiciales y extrajudiciales que correspondan a fin de garantizar la democracia interna del Peronismo, muchas veces declamada pero pocas concretadas", completan los ¿rivales de Randazzo, Ishii y Moreno?