ESTRATEGIAS

Funcionarios al Concejo Deliberante, la apuesta de Cambiemos para plebiscitar su gestión

En los últimos días trascendió que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, multiplicó sus reuniones con funcionarios bonaerenses para pedirle que jueguen en los concejos deliberantes. Lo mismo hicieron algunos intendentes oficialistas

En un año donde Cambiemos plebiscita su gestión, el gobierno bonaerense sacó a jugar a funcionarios de segunda línea a las distintas listas que se formaron en los municipios.Sin distinguir el Conurbano del interior de la Provincia, el objetivo es que las nóminas tengan presencia de directores, subsecretarios y titulares de organismos que con frecuencia recorren sus distritos o bien cumplen funciones en ellos.Una de las funcionarias PRO dentro del territorio bonaerense que deslizó que jugará en las elecciones fue la albertina y directora de la Región Sanitaria VI, Silvina Vaccarezza."El 14 de junio me citó la Gobernadora María Eugenia Vidal y me pidió que sea candidata a concejal. Ya les había pedido a sus funcionarios que sean candidatos en sus distritos. Para mí es un orgullo porque vengo desde hace tiempo trabajando en Alberti y ahora lo voy a poder hacer en el Concejo Deliberante”, señaló.Lo mismo pasaría en otros distritos del Conurbano como San Fernando donde la Coordinadora de los CDR de PBA del Ministerio Desarrollo Social de Nación, Agustina Ciarletta, será la cabeza de la lista de concejales.En tanto que en José C. Paz, será el subsecretario de Desarrollo Social, Ezequiel Pazos, quien baje al HCD mientras que en Esteban Echeverría quien pondrá la cara será el titular del Instituto de la Vivienda, Ever Van Tooren.Un caso doble es Chivilcoy. Allí, el titular del PAMI local, José Ferro, suena como posible cabeza de lista y, a su vez, Lourdes Zaccardi referente UCR dentro de Cambiemos chivilcoyano y la elegida para hacerse cargo de la Regional III de ANSES, es una carta más que sería para ocupar la lista a senadores bonaerenses por la Cuarta sección electoral.Pero a la apuesta de la mandataria provincial también la hicieron propia algunos intendentes. Uno de ellos es el jefe comunal de Chacabuco, Víctor Aiola, quien eligió como cabeza de lista al secretario de Desarrollo Social local, Rodolfo “Loli” Serritela.Otro es el intendente de Ayacucho, Pablo Zubiaurre, quien pone en el mismo lugar a Fabián Puchulu, Asesor Legal del municipio. En el mismo sentido, otro de los alcaldes que va a poner a funcionarios será el bragadense, Vicente Gatica. Lo propio hará el linqueño, Salvador Serenal, que apunta a poner a su hermana, Marise, actual Secretaria de Cultural local.Además, el jefe comunal de Bahía Blanca, Héctor Gay, le confirmó a La Tecla que también apelará a la misma estrategia pero no usufructuará a funcionarios de primera línea. “Miembros de mi gabinete en la lista a concejales vamos a tener pero serán segundas líneas”, señaló.En ese sentido, el bahiense detalló que uno de ellos es el subsecretario de seguridad, Federico Tucat, por pedido de la UCR y la otra será Lucía Pendino, licenciada que ocupa la Dirección de Inclusión y Accesibilidad del Municipio.Por último, en General Pinto, quien está a cargo de la oficina de ANSES local, Roberto Maruri, integrará la lista de Cambiemos.