TERRITORIO BONAERENSE

Tramo final de las negociaciones: Randazzo puso hora, fecha y lugar para el cierre de listas

La cita con los 12 intendentes que respaldan al ex ministro de Transporte es en el Palacio Raggio de San Telmo mañana a las 14. Allí Randazzo definirá las seccionales

Si bien ninguna negociación está cerrada hasta las 0 horas del domingo, desde el randazzismo manejan algunas certezas: el flaco no se baja y las listas seccionales tienen fecha, hora y lugar de cierre.Los 12 intendentes que acompañan al ex ministro de Transporte fueron citados para mañana sábado a las 14 en el Palacio Raggio de San Telmo, el búnker randazzista, donde cerrarán los nombres en puja para cada sección electoral. Las listas las presentan en la sede de la UOM, en Alsina 485, donde opera la Junta Electoral del frente JusticialistaPor la Primera sección quien aparece por ahora al tope de la lista de senadores es el actual legislador Fernando Moreira, estrechamente vinculado al intendente de San Martín, Gabriel Katopodis. Siempre y cuando los rumores de una salida de Katopodis no terminen por confirmarse. Hasta ahora, desde el espacio del intendente aseguran que “sigue con el Flaco”.En la segunda para encabezar la nómina de diputados figura el nicoleño Andrés Quinteros. El intendente Ricardo "Pito" Casi también expresó sus intensiones de ser candidato por esta sección. En tanto, es una incógnita el primero de la Tercera, bastión del kirchnerismo.En la Cuarta, la cabeza de la nómina para la Cámara alta quedaría para el senador Norberto García, de Chivilcoy, mientras que en la Quinta sería el exdiputado y exintendente de General Belgrano, Germán Cestona.En la Sexta parecía cantada la búsqueda de renovación del diputado bahiense Marcelo Feliú. Sin embargo, en las últimas horas creció la versión de que Feliú terminaría al tope de la lista de concejales de Bahía Blanca, y en ese caso será otra persona quien encabece la lista de diputados provinciales. Al grupo reportan, entre otros el diputado Ricardo Moccero, el exsenador Alejandroi Dicchiara, y los intendentes Marcos Fernández, Marcelo Santillán y Alfredo Fisher.El armado de la lista de la Séptima quedará a cargo de Eduardo Bucca. El sector sufrió un cimbronazo con la salida de José Eseverri, quien pegó la vuelta al massismo.En la Octava, en tanto, el randazzismo podría ir a internas. Por un lado Federico Martelli hizo reserva de boleta; y por el mismo camino transitó el gremialista Pedro Borgini. En este caso, Borgini y Gustavo Di Marzio (del Movimiento evita) pujan por ser el uno en la nómina de diputados por la capital provincial.