ARMADO ELECTORAL

Unidad Ciudadana define listas y habrá internas en los distritos donde el peronismo no gobierna

Referentes, dirigentes e integrantes de la Junta Electoral de Unidad Ciudadana se dispersan entre la calle Matheu y el instituto Patria para terminar de darles formas a las listas en cada distrito. Seccionalmente reina el hermetismo. En los distritos con más de una lista, habilitarían internas dentro del Frente.

Unidad Ciudadana se dispersa, por estas horas, entre la sede del PJ en la calle Matheu y el Instituto Patria. Allí, dirigentes seccionales, intendentes, referentes, concejales e integrantes de la Junta Electoral definen las listas municipio por municipios.Finalmente, el Frente que plantea CFK habilitaría las internas para aquellos distritos donde haya más de una lista.La regla que quedó planteada es que en las ciudades donde gobierna el FpV, amparada bajo una fuerte impronta de los intendentes, haya lista de unidad pero que en aquellos municipios donde el territorio no esté en manos de los alcaldes se habiliten las internas.Uno de esos casos es Bahía Blanca donde el exintendente, Rodolfo Lópes, y el periodista Carlos Quiroga definirán en el mano a mano de agosto quién se queda con el primer lugar de Unidad Ciudadana en octubre. No obstante, según pudo saber La Tecla, en dicho distrito la interna será “suave” ya que el objetivo es evitar una PASO que hieran candidatos.Otro distrito donde este escenario se replicaría es en General Villegas. Allí, La Cámpora no está dispuesta a negociar el primer lugar y ofrece como cabeza de lista a la máxima referente, Sol Fernández, pero Kolina quiere que en ese puesto vaya la Secretaria Adjunta de Fe.Si.Mu.Bo, Sandra Moreno. Ergo: hay dos listas diferentes y se habilitaría la interna.Cabe destacar que otros municipios con similares escenarios podrían ser Berisso y La Plata aunque, desde el seno del Instituto Patria le confiaron a La Tecla que “habrá muchos distritos con internas”.