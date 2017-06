CIERRE DE LISTAS Y DESPUéS

Pino apunta a quedarse con el voto de eventuales bajados

Sorprendió esta semana la candidatura a Senador de Pino Solanas por la provincia de Buenos Aires, candidatura acompañada por el Secretario General de la CTA Pablo Miceli y Mario Cafiero en las listas de diputados nacionales.

Según señalan en el entorno de Pino, a medida que se acerca el cierre de listas su figura adquiere un "interés particular" ante la posibilidad de que se baje alguna de las otras dos candidaturas peronistas, o la de Cristina Fernández - posibilidad improbable, pero no descartada - o la de Florencio Randazzo."En el caso de que se baje la ex presidenta Pino podría representar a sectores del peronismo más progresistas que no se sientan cómodos con una candidatura de Florencio Randazzo o de Scioli o Magario", señala una fuente cercana."Por otro lado, si sólo quedara en la cancha la ex presidenta, Pino podría representar la idea de un peronismo no kirchnerista", agregan con entusiasmo.Asimismo, siempre con la fe bien alta, la fuente resalta que "el fenómeno de Zamora en la Capital Federal, con 10 puntos de intención de voto y creciendo podría complementarse con Pino del otro lado de la General Paz".