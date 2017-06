SENADORES

Gladys González es la compañera de fórmula de Esteban Bullrich

La reunión que la cúpula del Pro mantiene por estas horas en la Quinta de Olivos empieza a arrojar los primeros resultados importantes para la provincia de Buenos Aires. La titular del Acumar, Gladys González, será la dos de la lista de senadores de Cambiemos

Luego que se oficializara ayer que el ministro de Educación nacional, Esteban Bullrich, encabezará la lista de senadores nacionales de Cambiemos, se confirmó hoy que la ex legisladora nacional y titular de Acumar, Gladys González, será su compañera de fórmula.Estos son los resultados que surgen del encuentro que mantienen desde el mediodía en la Quinta de Olivos el presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete, Marcos Peña; la Gobernadora María Eugenia Vidal y el Jefe de Gabinete de la Provincia, Federico Salvai, entre otros.Vale recordar que hasta hace una semana atrás circulaban trascendidos que aseguraban que Bullrich finalmente no iba a ser candidato, en principio por los números que indicaban las encuestas y también por consejo del consultor Jaime Durán Barba. Sin embargo, no fue así, y el uno de la cartera educativa se quedó con la cabeza de la papeleta.Así las cosas, el segundo escalón finalmente fue para la esposa del presidente de la Cámara baja provincial, Manuel Mosca, que vale destacar sonaba como uno cuando se decía que Bullrich no iba a ser postulante.González es oriunda de la ciudad de Bolívar pero actualmente vive en Avellaneda, distrito por el cual fue candidata a intendente en 2015. Es Licenciada en Ciencia Política graduada por la Universidad de Buenos Aires y fue asesora en Salud y Descentralización en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (2003-2005).En el 2005 fue Directora del Banco Ciudad, cargo que ocupó hasta 2007. Además es miembro de la Fundación Pensar, el think tank de Mauricio Macri. Además, en la primera gestión como Jefe de Gobierno porteño del actual Presidente, se desempeñó como Subsecretaria de Atención Ciudadana, llevando a cabo el inicio del proceso de descentralización en Comunas.En 2009, fue electa Diputada Nacional, en la lista de Unión PRO y reelegida en 2013. Entre medio de ambos periodos legislativos, fue Jefa de la Campaña a Gobernador de Miguel del Sel en Santa Fe (2011) y del diputado nacional Federico Pinedo (2011).Vale destacar que durante sus dos mandatos en el Congreso de la Nación fue vocal de las comisiones de las Personas Mayores; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Minería; Previsión y Seguridad Social; Tercera Edad y Transportes.