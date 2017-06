ELECCIONES 2017

El primero o nada: Manes rechazó ser candidato a diputado nacional si no encabeza la lista

El neurocirujano le comunicó su decisión a la gobernadora María Eugenia Vidal. Según pudo saber LaTecla.Info, la decisión habría sido tomada porque le ofrecieron el segundo lugar en la boleta.

Se calienta el cierre de listas de Cambiemos. Luego de confirmar a Esteban Bullrich como primer candidato a senador nacional por la Provincia, este viernes el oficialismo bonaerense negocia a contrarreloj para cerrar la nómina de diputados.Pero, al parecer, no resulta una tarea sencilla. Según trascendió en las últimas horas, el neurocirujano Facundo Manes le comunicó a la gobernadora María Eugenia Vidal que no será candidato si no encabeza la lista.De acuerdo a lo consignado por fuentes partidarias a LaTecla.Info, Cambiemos le habría ofrecido el segundo lugar, cuestión que no fue bien recibida por el asesor ad honorem de la Provincia, por lo que decidió rechazar de lleno la propuesta.No obstante, desde el Ejecutivo no descartaron que revea su situación en caso de ser nuevamente ubicado como cabeza de lista, espacio para el que ahora suena Gladys González, titular de ACUMAR y esposa del presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Manuel Mosca.Para la Cámara baja, Cambiemos además tantea el nombre de Graciela Ocaña, una de las grandes denunciantes de la corrupción durante el gobierno kirchnerista.También en la lista estarán el actual embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro; los lilitos Héctor “Toty" Flores y Marcela Campagnoli; Ezequiel Fernández Langan y Horacio Barreiro; mientras que Ernesto Sanz colocaría a un radical de su espacio.Por estas horas, la mesa de chica de Cambiemos se reunirá en la quinta de Olivos para cerrar de manera definitiva los nombres.