Mediodía caliente en Olivos: se define el compañero de fórmula de Bullrich y el resto de los candidatos

Según pudo saber La Tecla.info, las cabecillas de Cambiemos se darán cita en la Quinta de Olivos para terminar de definir el armado nacional. Una vez cerrada la nómina para el Congreso, se comenzarán a cerrar los nombres de las listas seccionales para la Legislatura bonaerense.

El gobierno nacional y bonaerense de Cambiemos apuran los tiempos para definir los nombres que serán parte de la contienda electoral. En ese sentido, el mediodía de este viernes no escapará a las negociaciones y charlas entre las principales cabecillas del oficialismo.Según pudo saber La Tecla.info, en la Quinta de Olivos se darán cita las primeras líneas del PRO para definir quien acompañará a Esteban Bullrich en la fórmula para el Senado de la Nación y la nómina de diputados nacionales. Una vez concluido el armado nacional, los dirigentes darán lugar a las conformaciones de las listas seccionales para la Legislatura bonaerense.Vale recordar que, ya en la tarde del jueves, los mismos dirigentes que se darán cita este viernes confirmaron la candidatura de Bullrich. Ellos son la gobernadora María Eugenia Vidal; el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta; el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña; su par bonaerense Federico Salvai, y otros dirigentes nacionales y provinciales, además de Jaime Durán Barba, quien pujaba para que la cabeza de lista sea Gladys González.En esa sintonía, no se descarta que del cierre de listas en Olivos participen otros pesos pesados del espacio.Así las cosas, uno de los nombres que pica en punta para ser el número dos de la lista de senadores es el de Gladys González, titular de la ACUMAR y que en el último tiempo ha ganado terreno en las recorridas de la mandataria bonaerense. Aunque no se descarta que encabece la nómina de diputados nacionales.Este viernes podría definirse la lista para la Cámara baja del Congreso. Mientras todo hacía indicar que iba a ser comandada por Facundo Manes, en las últimas horas se puso en duda la candidatura de neurocirujano. Si esto se confirma, entre Graciela Ocaña o Gladys Conzález estará el uno.También en la lista estarán el actual embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro; los lilitos Héctor “Toty" Flores y Marcela Campagnoli; Ezequiel Fernández Langan; y Horacio Barreiro. Ernesto Sanz colocará a un radical de su espacio.En materia bonaerense, si bien hay varios nombres que aún no se han definido, todo indica que en la Quinta sección el radicalismo contará con Carlos Fernández como primer candidato a senador. En la segunda, el número uno de diputados quedaría para Ismael Passaglia (San Nicolás).Mientras que en la Tercera sección no se ha definido y son varias las opciones que se manejan. Desde Gabriela Besana, que responde a Federico Salvai y Alex Campbell, hasta Adrián Urreli, de las filas de Néstor Grindetti, y hasta el propio Alejandro Finocchiaro o alguien de su riñón como podría ser Hernán Beriso.Por otra parte, en la Primera sección se quedaría con el uno Roberto Costa, quien preside el bloquie de Senadores de Cambiemos, y es de Escobar pese a que en la elección anterior había entrado por la Cuarta. De no ser Costa, el uno lo llevar♂a las miradas apuntan a Daniela Reich, titular de políticas de género de la Provincia.En la Cuarta el primer lugar sería para Juan Fiorini, cuñado del intendente de Junín, Pablo Petrecca. El segundo casillero es para la radical Lourdes Zaccardi, de Chivilcoy.En la sexta (renueva diputados) resta definir quienes serán los apuntados, pero el puesto quedaría en las filas del PRO, y el primero sería Santiago Nardelli. En tanto, en la séptima, el intendente radical Alejandro Cellillo (General Alvear) pelea por la cabeza de la lista de senadores.Por último, en la octava sección todo apunta a que Carolina Piparo sería quien lleve la cabeza de la nómina de diputados.