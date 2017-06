ELECCIONES 2017

Una para el radicalismo: encabezará la lista de la Quinta Sección

El centenario partido celebra una conquista: la posibilidad de liderar la boleta en una de las secciones más grandes de la Provincia. Quién es el candidato.

Este jueves se confirmó, finalmente, que el radicalismo tendrá dos candidatos a diputados nacionales y ocho provinciales en las boletas que Cambiemos presentará para las elecciones venideras.Y tal como adelantó LaTecla.Info, el centenario partido tendrá la posibilidad de encabezar una de las listas seccionales. Se trata de la Quinta, una de las más grandes de la Provincia, que será liderada por el senador Carlos Fernández, quien renovará su banca.En efecto, el legislador contaba con el aval de todos los sectores del radicalismo y de su viejo jefe político, el intendente de Tandil Miguel Lunghi. También de Ricardo Alfonsín, claro; que vale destacar, no tuvo incidencia alguna en el armado seccional.El partido FE propondría la candidatura del concejal del partido de la Costa, Marcos “Cotoco” García, aunque ese lugar podría ser para algún dirigente de Necochea, los pagos del Momo. De todos modos, ya cobró Roberto Rago en 2013. El lirismo, en tanto, quiere a Bernardo Martín, mientras que en el PRO se tanteó la posibilidad de llevar en la boleta a Franco Bagnato, titular de Radio Provincia y reconocido periodista.El acuerdo entre el radicalismo y el PRO se dio a conocer este jueves tras una reunión entre el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, y el vicegobernador Daniel Salvador, titular del Comité Provincia.En este sentido, el radicalismo contará con dos candidatos a diputados nacionales además de Facundo Manes, a quien no consideran propio.A nivel provincia, en tanto, los boina blanca ponen en juego siete bancas provinciales (cinco en Diputados y dos en el Senado), y el objetivo de mínima es conservarlas. En la Primera Sección, reconocen que el pedido al PRO de colocar un radical entre los cuatro primeros casilleros de la lista a senadores (se eligen 8) es una puerta para abrir la negociación en otra sección (principalmente para colar dos diputados en la Segunda).Está claro que si le dan el cuarto lugar, las chances para el ingreso en el Senado de un radical son mínimas en esa sección, donde actualmente el partido tampoco tiene representación en la Cámara Alta.Hay sectores boina blanca que no se preocuparían demasiado por pelear un cargo en la Primera, que, de abrirse, ocuparía alguien que responda al intendente de San Isidro, Gustavo Posse.Hay quienes señalan como posible candidato al hijo del vicegobernador, Sebastián Salvador, actual concejal y presidente de la UCR de San Fernando.En la Segunda se eligen 11 diputados, y la UCR pone en juego las bancas de Sandra París y Mario Gustavo Vignali.París es el nombre que propone Salvador, y desde otros sectores se acepta que el vicegobernador tendría la prioridad en esa sección. De todos modos, el grupo integrado por el diputado nacional Héctor “Cachi” Gutiérrez, el senador Marcelo Dileo y el propio diputado Vignali propondrá también un candidato.En la región sur del Conurbano, donde el radicalismo tiene una escasa fortaleza territorial, el elegido a priori es el actual diputado de Quilmes Fernando Pérez, la única banca radical que se pone en juego en la sección.También Ricardo Alfonsín tiene un pollo a punto para salir del horno. Se trata de Roberto Leonis, concejal de Esteban Echeverría que recientemente ha dirigido críticas por el rol que el radicalismo tiene en la alianza gobernante.En la Cuarta se eligen siete senadores y la UCR pone como condición colocar un correligionario en uno de los dos primeros lugares de la nómina, como para compensar la salida de Gustavo de Pietro, a quien se le vence el mandato.Dentro de un grupo de nombres que se barajaron, el salvadorismo ya tendría el elegido. Se trata de Leandro Blanco, hijo del histórico dirigente radical de Chivilcoy Luis Blanco (actual director de IOMA y excandidato a intendente).El alfonsinismo va a pedir la reelección de Gustavo de Pietro, aunque no sería una de las prioridades de ese sector interno en la ristra de nombres a colar.Por su parte, el sanzismo, manejado en la sección por algunos intendentes y la diputada Vanesa Zúccari, apunta un par de nombres. Uno de ellos es José “Pepe” Font, titular de la UCR de Trenque Lauquen y aliado del intendente Miguel Fernández.Y, por si lo que hay que cubrir es el cupo femenino, también anota en la carrera a Lourdes Zaccardi, exconcejal y actual jefa regional de la ANSES con sede en Chivilcoy.En la Quinta, además de encabezar la lista, el diputado Maximiliano Abad propuso a Gustavo López, último candidato a jefe comunal de Chascomús, quien actualmente se desempeña como director de Asuntos Jurídicos en la Secretaría General de la Gobernación, bajo el mando de Fabián Perechodnik.En la Sexta, la UCR pidió dos lugares a entrar en la lista de once legisladores (uno en los dos primeros casilleros y otro entre tercero y cuarto). Los intendentes y dirigentes que conforman el Grupo Cochicó se quedarían con el primero de esos dos cargos, y le ofertaron el lugar al exjefe comunal de Salliqueló, Osvaldo Cattáneo, pero el hombre desistió. Sin embargo, Cattáneo y el alcalde actual, Jorge Hernández, podrían hacer prevalecer el deseo de que Salliqueló tenga por primera vez un legislador, y proponen a Emiliano Balbín.El mismo sector propuso a Nerina Neumann, oriunda de Puán y actual subsecretaria de Relaciones Institucionales de Coronel Suárez.Por el segundo cargo para la UCR hay una lucha abierta entre el sector que comanda Daniel Salvador y el armado territorial del bahiense Juan Pedro Tunessi. Salvador empuja para que su amigo Alfredo Irigoin (integrante del ya casi desmembrado Grupo Sierra) gane la pulseada. Pero el exlegislador no sería el candidato, sino su esposa, Anahí Bilbao, actual concejala y excandidata a intendente de Laprida. En tanto, Tunessi pugna por Aloma Sartor (de sus equipos técnicos) y Federico Tucat (subsecretario de Políticas de Seguridad de Bahía y ex titular de la Juventud Radical).Sólo tres senadores se eligen en la Séptima y el radicalismo sabe que será muy difícil lograr el número uno de la nómina, que seguramente se lo quedará el PRO. Entre los nombres que aparecen como posibles candidatos del radicalismo, el sector de Salvador pugna por el olavarriense Franco Cominotto, pero no pasaría el filtro de los intendentes radicales de la región, quienes propondrán otro u otra dirigente.Uno entre los dos primeros lugares de una lista de diputados que tiene seis renglones es lo que pidió el radicalismo en la sección capital, aunque el PRO quiere quedarse con esos dos espacios. Si la prioridad para poner el primer radical en la lista le corresponde al alfonsinismo, todos los números parece tenerlos el actual legislador Diego Rovella (única banca en juego de Cambiemos por La Plata).Desde el salvadorismo apuntan al concejal Claudio Frangul, aunque sobre su figura se tejen otras hipótesis. Hay quienes señalan que podría ser el próximo titular del Concejo Deliberante de La Plata si el jefe comunal Julio Garro y su par de Vicente López, Jorge Macri, piden que Fernando Ponce vaya a la lista seccional. En caso de que no sea Frangul, el candidato del vicegobernador podría ser el presidente de la Juventud Radical, Pablo Juliano, oriundo de Necochea pero con residencia en la capital provincial.