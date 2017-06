PRIMARIAS

El Frente Justicialista y cuatro para triunfar, pero dos para controlar

De a poco se va aclarando el panorama, y el ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, salvo un imponderable de última hora, competirá en las PASO del Frente Justicialista. No contra Cristina Fernández, como pretendía.

Pero de todos modos no estará solo. Su principal rival será el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, de la mano de “Lealtad y Dignidad”. Podría plegarse un sector del duhaldismo, aunque no está confirmado. Otra cosa que no está confirmada es si juega el hombre del poncho o si pone en su lugar a alguien de su riñón.Por otra parte, el diputado provincial ¿kirchnerista?, José Ottavis, se inscribió ante la Junta Electoral y dará pelea a nivel nacional y seccional. “Amarte Argentina” se denomina su espacio y de la mano del conocimiento obtenido desde Vicky Xipolitakis en adelante intentará -dicen en su entorno- bajar a Randazzo.¿Hay más? Claro que si. Faltaba el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quien pondrá el cuerpo en la Ciudad de Buenos Aires pero apostará en Provincia porMarcela Bianchi Silvestre para senadora nacional y a Marita Velázquez como diputada.A todo esto, en la Junta Elctoral, la representación no es equitativa. Por supuesto, en parte tiene que ver con que algunos de los candidatos se inscribieron más tarde. El mejor ubicado es sin dudas el más importantes de los espacios, el de Florencio Randazzo.La presidenta es María Eugenia Zamarreño, ex diputada nacional y ex Directora Nacional de Asuntos Políticos y Reforma Política del Ministerio del Interior; en algún momento allegada a Diego Bossio, pero en la actualidad más randazzista que el propio ex hombre de los trenes.Además, entre los miembros está el senador Patricio García, que quizá vaya por la renovación en la Cuarta. También randazzista es Andrés Panero, el segundo de los titulares. El tercero es de Ishii. Se trata de Claudio Pérez, Secretario de Gobierno del municipio.En tanto, los miembros suplentes son el diputado provincial por la Sexta, Marcelo Feliú (randazzista), el Secretario privado del intendente Ishii, Juan Pablo Mansilla y el dirigente peronista Raúl Walter Campbell.