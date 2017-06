NEGOCIACIONES

Tercera caliente: la interna randazzista reflota sobre el cierre de listas

En las más importante de las secciones los nombres que maneja el ex ministro del Interior pugnan por ubicarse en una mejor posición.

Se acerca el momento definitivo para las fuerzas políticas y todos los actores pelean por lograr el mejor puesto. Así las cosas, el randazzismo ya brindó algunas certezas respecto a la intención de jugar en el Frente Justicialista y no cerrar filas con Unidad Ciudadana, que impulsa Cristina Fernández de Kirchner.Vale recordar que tal como informó La Tecla.info, uno de los armadores bonaerenses más importantes de Florencio Randazzo, confirmó que “no hay chances” de cerrar con UC.En ese sentido, el jueves fue el puntapié inicial de las negociaciones por los puestos y este viernes continuarán las intensas reuniones, charlas y negociaciones para definir cada uno de los nombres que acompañarán al chivilcoyano. Las listas nacionales y las seccionales bonaerenses están en pleno armado y la Tercera sección se roba las miradas.Es que, son varios los hombres que juraron lealtad a Randazzo y que pierden su banca en la Cámara de Diputados de la Provincia a finales de 2017. A priori, los pesos pesados son Fernando “el Chino” Navarro, Evangelina Ramírez, Mariano San Pedro y Hernán Doval.En definitiva, el dirigente del Movimiento Evita y oriundo de Lomas de Zamora era número puesto para ser la cabeza de la nómina seccional. No obstante, desea que su nombre figure en la lista de diputados nacionales y algunos adjudican a su entorno las encuestas realizadas durante la última semana para posicionarlo como cabeza de la lista de diputados nacionales.Un escalón debajo del lomense aparecen las figuras como Ramírez (esposa del quilmeño Francisco “Barba” Gutiérrez) y San Pedro, que en el caso de cumplirse con el objetivo nacional de Navarro, tendrían grandes chances de quedar como uno y dos de la nómina seccional respectivamente.Doval, cuenta con un menor posicionamiento entre el cuarteto de referentes seccionales. No obstante, el enfrentamiento que mantiene con Jorge Ferraresi en Avellaneda, le da mayor peso a su figura.Además, no se descarta que Randazzo, como se suele decir en estos momentos de cierre de listas, pague algún favor al sindicalista Héctor Daer. El hombre del triunvirato de la CGT vence su mandato en diciembre de este año y si bien podría ir a Nación nuevamente, no sería extraño que logre meter a algún alfil en las seccionales.Con dicho panorama, el randazzismo avanza en las reuniones y definiciones de nombres para las nóminas del Congreso y la Legislatura.