RANDAZZISMO

Las sillas vacías, la conferencia misteriosa, la candidatura en riesgo y las negociaciones

La imagen salió del propio búnker de Florencio Randazzo, mientras se anunciaba por un medio nacional que el sábado o el martes el Flaco hablaría con la prensa. En paralelo, intendentes de su espacio hablaban con Máximo Kirchner. Espinoza todavía le tiene trabado el Frente Justicialista.

En otra jornada plagada de especulaciones, el sube y baja propio de los días previos al cierre de listas se ve alterado por un juego circular del que todos quieren salir pero nadie se anima dar el paso definitivo.Florencio Randazzo nuclea a doce intendentes bonaerenses, pero tanto en el kirchnerismo como en el massismo operan sobre tres de ellos para ver si obtienen un valioso trofeo. Emisarios de Sergio Massa por un lado, y Máximo Kirchner como mandadero de Cristina Fernández, mantienen intensos contactos con Gabriel Katopodis, Juan Zabaleta y Eduardo Bucca.Desde el entorno de los involucrados aceptan que las conversaciones existen, pero niegan que los alcaldes den el paso que dejaría a Randazzo prácticamente desnudo de política frente a un vendaval. De todos modos, quedan 48 horas y todas las posibilidades quedan abiertas.“Hay muchas operaciones, es una mentira que él se va a bajar, está cerrando personalmente cada una de las secciones electorales y cada uno de los 135 distritos, a full con eso”, comentó a La Tecla uno de los estrechos colaboradores de Randazzo, quien además minimizó los posibles encuentros de los intendentes con Máximo Kirchner.De todos modos, sembró confusión la información suministrada por el diario Clarín, en la cual se sostenía que el exministro del Interior daría una conferencia de prensa para hablar de todo. Aunque sin la precisión del día y horario. Fuentes del randazzismo confirmaron que efectivamente “el Flaco tiene pensado dar una conferencia, pero no lo hará hasta estar bien seguro de que puede ser candidato del Frente Justicialista”.Ante la repregunta de si existe la posibilidad de que desista de la candidatura, el colaborador lo negó rotundamente. “Va a ser candidato por el Frente Justialista o por lo que sea, pero no se baja”. En ese sentido vale aclarar que este mismo jueves, en el Justicia Electoral el randazzismo inscribió el partido HACER, pro fuera de cualquier frente (los partidos tienen más días que los frentes para presentarse a anunciar que van a competir). El vocero indicó que la conferencia “probablemente sea martes o miércoles”.Según explican desde el Frente Justicialista, sigue en pie una batalla que amenaza terminar en los altos estrados de la Justicia, por el uso de los símbolos del PJ; pero lo que más preocupa en el búnker de Randazzo es que el presidente del partido, Fernando Espinoza, aún no completó una serie de trámites (llámese fiermas de documentos) por los cuales estaría en peligro su candidatura por esa alianza electoral.El silencio de Randazzo no deja de llamar la atención, y el anuncio de la conferencia sumó un poco más de incertidumbre. Sobre todo cuando ya entrada la noche, La Tecla recibió la foto del bunker randazzista donde aparecen cuatro taburetes vacíos, con un cartel de fondo donde se leee“CUMPLIR, el valor de una palabra”.Consultados al respecto, desde el equipo de prensa de Randazzo aseveraron que “la foto es anterior al arranque de una reunión que se hizo hoy sobre logística electoral”.