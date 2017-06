AMBIENTE Y DESARROLLO

El gobierno bonaerense asistirá en planificación urbana a municipios conectadas por nuevas autopistas

El titular del OPDS, Ricardo Pagola anunció en Las Flores el Programa de Asistencia Técnica en ordenamiento ambiental territorial a municipios beneficiados por las Autopistas que se están construyendo en la Provincia de Buenos Aires.

El organismo ambiental bonaerense (OPDS), asesorará a los municipios donde se ejecuten obras viales para atenuar los impactos socio-ambientales que se generen.El anuncio fue realizado por el titular del OPDS, Ricardo Pagola junto al intendente de Las Flores, Ramón Canosa, en un encuentro-taller que reunió a más de 40 secretarios ambientales de distintos municipios y a los intendentes de Brandsen, Oscar Cappelletti y de Suipacha, Alejandro Federico, en sintonía con el Plan de Obras Viales que se está ejecutando. Y contó con la presencia de arquitectos del Colegio de Arquitectos de la Provincia."Una autopista trae progreso, pero también cambios en la vida cotidiana de los vecinos”, señaló Pagola, y agregó: “desde el organismo ambiental acompañamos a los distritos a planificar la adecuación a esos cambios. Quizá se trate de repensar el acceso a una escuela, reubicar la terminal de micros, planificar caminos secundarios o terciarios, capacitar para los nuevos empleos que se generen, o modificar la ubicación de las zonas industriales y residenciales”.“Con gran rapidez este Gobierno puso en marcha las obras -que no se hacían desde hace 15, 20 años-; y también con gran rapidez llegarán los cambios, por eso vamos a estar dando estos talleres en los distintos distritos alcanzados por las obras viales, Ruta 3, Ruta 205, Ruta 5, 7, 8 y otras. Convocamos a las ciudades cabecera, pero también a los pueblos, a los parajes que van a sufrir y mucho las buenas consecuencias que traen las autopistas, y algunas que no son tan buenas. Estamos abiertos a ir a los lugares con los especialistas”, agregó.Por su parte, el intendente de las Flores, Canosa, agradeció la presencia del OPDS y sostuvo que “el ambiente es una de las cosas que no se ve de forma concreta, pero tiene gran relevancia en la vida cotidiana de las actuales y futuras generaciones. Por eso los municipios tenemos que trabajar en conjunto con el gobierno bonaerense”.El reconocido arquitecto y urbanista Rubén Pesci hizo una presentación sobre "Planeamiento Ambiental estratégico de la región pampeana", en la que destacó la importancia de que los desarrollos sean “sustentables”: “Las rutas son uno de los ejes vertebradores de ese desarrollo, pero a veces también traen insustentabilidad e impactos negativos que hay que morigerar”, subrayó.