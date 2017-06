ELECCIONES 2017

El FIT presentó a sus candidatos: competirán en 101 municipios

El Frente de Izquierda presentó a las principales figuras que jugarán en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires en los próximos comicios de medio término.

En la conferencia de prensa que se realizó en el Hotel Castelar y que fue transmitida en vivo a través de las redes sociales, estuvieron presentes Néstor Pitrola (PO), quien encabezará la lista de senadores bonaerenses y Nicolás del Caño (PTS), Romina Del Plá (PO) y Juan Carlos Giordano (IS), primeros candidatos de la nómina de diputados nacionales.En tanto, Guillermo Kane (PO) ocupará el primer lugar en la nómina de legisladores por la tercera sección; mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Ramal (PO) será el candidato a primer diputado nacional mientras que Myriam Bregman (PTS) y Gabriel Solano (PO) encabezarán la lista de legisladores porteños.También estuvieron presentes Laura Marrone (IS) y María del Carmen Verdú (Izquierda Revolucionaria), candidatas en las listas porteñas.“Aunque Cristina esconda al pejotismo, sus listas la integran los mismos que apoyaron las leyes del ajuste macrista en el parlamento y quienes lo ejecutan en las intendencias”, señaló Pitrola. “Los votos que conquiste el Frente de Izquierda serán un pronunciamiento político y un instrumento de lucha contra los despidos, la precarización laboral, los salarios de miseria, y contra el endeudamiento nacional: una ruta iniciada por Cristina Kirchner y que ahora Macri busca perpetuar a 100 años en un acto de colonialismo supremo, que para peor, fracasa”, apuntó Pitrola, quien desafió a un debate a los candidatos a senadores en la provincia de Buenos Aires.Por su parte, Del Caño convocó a “conquistar la consciencia de millones, mostrando que hemos sido la única oposición consecuente al gobierno de Macri". Apuntó que el Frente de Izquierda estará representado, ya sea como frente o a través de uno de sus integrantes, en 22 provincias; y en territorio bonaerense, se presentará en 101 de los 135 municipios, reuniendo más de dos mil candidatos.Por su parte, Giordano sostuvo que "sólo el FIT plantea el desconocimiento de la deuda usuraria y que el Estado sea recompuesto a costa de esos mismos banqueros y especuladores”.Además, se anunciaron las candidaturas de Salta, donde Pablo López (PO) buscará renovar su mandato como diputado nacional; Córdoba, con Liliana Olivero (IS), Javier Musso (PTS) y Eduardo Salas (PO); Mendoza, con la nómina de Noelia Barbeito (PTS) y la actual diputada nacional Soledad Sosa (PO); Tucumán, donde encabeza la lista de diputados nacionales Ariel Osatinsky (PO).