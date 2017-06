ESCENARIOS

Elecciones 2017: la unidad entre Cristina Kirchner y Randazzo, a un paso de ser imposible

“Hasta las 23.59 lo esperamos”, señalan desde el kirchnerismo. No obstante, en las filas del randazzismo ya decidieron no atender ningún llamado de Unidad Ciudadana y los alfiles del exministro aseguran que “no hay chances” de ir con una lista única.

Pasan las horas y con cada minuto que transcurre la unidad del peronismo aparece cada vez más lejos en el horizonte. Es que, todo indica que finalmente Florencio Randazzo jugará en la interna del Frente Justicialista con todos los que deseen presentarse y Cristina Fernández de Kirchner hará lo propio pero en el flamante espacio Unidad Ciudadana (UC).Si bien desde las filas del kirchnerismo y los alcaldes del peronismo que decidieron adherir a UC, señalan a viva voz que no le cierran las puertas al exministro y que “hasta las 23.59 del sábado lo vamos a esperar”, desde el randazzismo decidieron marcar el fin de las charlas.En definitiva, uno de los principales armadores de Randazzo en la provincia de Buenos Aires, señaló a La Tecla.info que “no hay chances” de alcanzar la unidad con el sector que conduce la exmandataria.Así las cosas, el espacio que deberá competir en la interna con Mario Ishii, intendente de José C. Paz; con José Ottavis, diputado bonaerense; y tal vez con sectores alineados a Eduardo Duhalde, y otro a Guillermo Moreno, se encuentra en plena negociación puertas adentro. Es que, apuran los tiempos para presentar las listas seccionales y conforme a lo manifestado a este medio entre este jueves y el viernes comenzarán a conocerse los nombres de cada región.Vale recordar que, tal como había anticipado La Tecla.info el pasado miércoles 14 de junio, durante la madrugada se había producido una cumbre privada entre Randazzo y los intendentes del Conurbano alineados a CFK y Fernando Espinoza.En definitiva, conforme a lo manifestado por varios de los presentes, la charla giró entorno a evitar la separación del PJ. En otras palabras, se le ofreció a Randazzo que sea la cabeza de la lista de diputados y la respuesta del chivilcoyano fue negativa. “Fue un intento desesperado”, señalaron los alfiles del exministro del Interior a este medio.Sin embargo, desde el otro sector, en los intendentes no cayó para nada bien la respuesta de Randazzo. “Le ofrecimos la cabeza de diputados y nos dijo que no, ya es un capricho”, manifestó uno de los presentes de la truncada negociación de la última semana.Los alcaldes que decidieron acompañar a Cristina sienten que el chivilcoyano los volvió a plantar, y mencionaban la decisión del 2015. “Los intendentes están re calientes con el Flaco”, manifestó uno de los hombres del Conurbano.Igualmente, el enojo de los jefes comunales no dio por cerrada las charlas y buscarían cerrar filas hasta el último momento. “Nadie quiere esta interna de mierda”, dijo sin tapujos uno de los jefes comunales que participó de la última cumbre privada.Así las cosas, mientras el tiempo de definiciones está a la vuelta de la esquina, la unidad del peronismo en los comicios de medio término parecer ser un punto imposible de alcanzar.