RETO PRO

CFK en la agenda amarilla: menos crítica y más fiscalización en La Matanza

Se puede decir que se cansó del antikirchnerismo, se cansó de despertarse sobresaltado con mensajes a cualquier hora de la madrugada. Se trata del diputado por Cambiemos Orlando Yans, que reto mediante, a través de la red social Facebook mandó a sus amigos a "fiscalizar las elecciones" en el bastión peronista del Conurbano.

Se puede decir que se cansó del antikirchnerismo, se cansó de despertarse sobresaltado con mensajes a cualquier hora de la madrugada. Se trata del diputado por Cambiemos Orlando Yans, que reto mediante, a través de la red social Facebook mandó a sus amigos a "fiscalizar las elecciones" en el bastión peronista del Conurbano.El posteo lleva como título "Mensaje a mis amigos que me llenan el wasap de mensajes anticristinistas" y el objetivo es que no lo molesten tanto con la prédica anti K y que esos "enojados" con los doce años de Néstor y Cristina fiscalicen los comicios venideros, sobre todo en el más populoso de los municipios de la Provincia."Hace mucho que se quién es Cristina. No hace falta que insistan", "No se ganan elecciones con mensajitos", "Comprométanse más allá de la comodidad de sus smatphone", "No me despierten a cualquier hora con fotitos de López, De Vido o Máximo. Ya los conozco de sobra", enumeró el legislador pergaminense.Y para finalizar, a modo de consejo, señaló: "Despierten un domingo temprano (cada dos años) y FISCALICEN en La Matanza para que no nos metan el perro", indicó el diputado por la Segunda, para luego preguntarse "¿No sería mejor así?".