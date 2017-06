SALUD

Denuncian pésima atención en hospital de General Rodríguez

Un grupo de vecinos alertó sobre la situación que se vive en el nosocomio. Hace días no tienen luz y no dan turnos por falta de sistema. Bronca en el distrito de Cambiemos.

De mal en peor. Así están las cosas en el Hospital Interzonal Vicente López de General Rodríguez, municipio administrado por el oficialista Darío Kubar. Según denunciaron varios vecinos y pacientes, la atención en el nosocomio deja mucho que desear.Hace una semana que no dan turnos ante la falta del sistema y, como si fuera poco, tampoco cuentan con servicio eléctrico. “El hospital no tiene luz. Están con generador y no dieron turno. Qué mal está todo en salud. Daban turno para neurólogo y lo pasaron para la otra semana por no haber sistema”, expresaron los vecinos en las redes sociales.Y añadieron: “La gente enferma puede atenderse. En toda la semana no dieron turnos por no haber sistema. Cola en los pasillos y en oscuridad; un solo generador no daba a basto para todo el hospital. Uno no tiene plata para ir todos los días en remis”.La deplorable situación que se vive en el Hospital de General Rodríguez no es novedad. Desde hace años los vecinos advierten sobre la falta de limpieza y mantenimiento que hacen intransitable el ingreso hacia los pabellones vecinos y “constituyen una total y absoluta ausencia de salubridad en el ingreso al establecimiento hospitalario”.Las “gravísimas deficiencias” en su infraestructura, falta de recursos, de insumos, reactivos, medicamentos y hasta de gasas, “profesionales, auxiliares y personal insuficiente son hechos fácticos que se padecen todos los días sin que desde el gobierno provincial merezcan la atención que la salud pública merece”, había señalado el propio intendente cuando se desempeñaba como concejal. La situación actual, sigue igual.