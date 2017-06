LISTAS

Felipe Solá vuelve a ser el hombre en el que Massa confía

Aunque recién el sábado al mediodía el frente 1País confirmará sus candidatos, el ex gobernador bonaerense aparece como número puesto para encabezar la nómina de diputados nacionales por la Provincia. Detrás, la fracasada búsqueda de un randazzista

Fuentes del massismo le confiaron a La Tecla que Felipe Solá será el primero en la lista de diputados nacionales de 1País, y aunque no se confirmó quién es la mujer que lo acompañará en el segundo lugar.Lo cierto es que Solá, quien suele tener una mirada crítica dentro del Frente Renovador, volvió a ganarse la confianza de Massa para ubicarlo primero en la nómina, incluso después de que el ex gobernador debiera salir a aclarar que se quedaba en el massismo pese a las conversaciones mantenidas con Florencio Randazzo.Solá, quien en algún momento también sonó como posible candidato por la Ciudad de Buenos Aires, buscará renovar su banca por la provincia de Buenos Aires, pero esta vez al tope de la boleta. Ya había sido el elegido de Massa en 2015 para ser el candidato a gobernador.En el massismo, no obstante, sondearon esta semana otra posibilidad, con intensas negociaciones que no llegaron a buen puerto. “Queríamos sumar a (Eduardo) Bali Bucca y le ofrecimos encabezar la lista de diputados nacionales”, contó a La Tecla un animoso operador del massismo, quien además contó que esa jugada tenía una segunda intención. “A nosotros nos venía bien porque Bucca es amigo de Tinelli y eso nos aseguraría estar en todos los medios, algo que ahora no tenemos”, ahondó el informante.Bucca y otros intendentes del grupo de Florencio Randazzo fueron tentados en los últimos días para sumarse al massismo. Sin embargo la empresa no tuvo hasta ahora ningún éxito.