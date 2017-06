NICOLáS DUCOTé

El PRO apunta más allá de las listas: "No solo se votarán candidatos"

Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y los principales actores, ya sean oficialistas u opositores, se preparan para dar lo mejor de sí. El peronismo espera por Cristina, Un País por Massa y en Cambiemos pareciera no importar el candidato, sino el rumbo.

Ni Esteban Bullich, ni Gladys González serán fundamentales en la campaña, lo trascendente será Cambiemos, será el Gobierno de María Eugenia Vidal. Y a esta situación la tienen muy en claro los jefes comunales macristas, encargados de ejecutar la estrategia."Este es un proyecto distinto, estamos convencidos. Lo que tenemos que transmitirle a la sociedad es que no se están votando solo personas y/o candidatos, sino que se está votando la confirmación de un rumbo, de un proyecto de cambio", dijo ante La Tecla en Vivo (Cadena Rìo, 88.7), el jefe comunal de Pilar, Nicolás Ducoté.Además confían en que el hecho de no haber cambiado de aliados ni haber sufrido desavenencias internas en estos últimos dos años generará una confianza especial en el electorado."Somos el único espacio político que ha podido cerrar en las 23 provincias la misma alianza electoral que en 2015. Eso no vas a dar una fuerza que no tienen ni Unidad Ciudadana, ni el Paertido Justicialistas en sus distintas versiones provinciales", agrega el intendente."Estoy convencido y entusiasmado de que estamos haciendo las cosas bien, y eso se va a ver reflejado en el proceso electoral que se viene", señaló Ducoté a modo de síntesis.Por otra parte, consultado al respecto del multitudinario acto que encabezó CFK en el estadio de Arsenal, dijo que "refleja que hay una parte significativa del electorado y la dirigencia que sigue encontrando en su liderazgo una opción válida para el ejercicio de sus intereses electorales".Como era de esperar, más allá del halago, se diferenció de manera inmediata. "Nosotros claramente mostramos algo distinto y veo inevitable que este tipo de situaciones vayan generando una polarización cada vez más fuerte, como sucedió en las legislativas de 2005, 2009 y 2013", sugirió el alcalde amarillo.En el final, indicó que esta grieta electoral "también se presentará como un desafío para el peronismo, que sigue sin poder renovar su estructura de conducción".