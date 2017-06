¿QUIéN SE QUEDA CON EL UNO?

Volvió a la normalidad la lista de la Cuarta: sin K, la pelea es Randazzo vs. Julián

El Frente Justicialista empezará mañana a definir la listas seccionales en un encuentro que se llevará a cabo en el Palacio Raggio, en Capital Federal. Por supuesto, todas las nóminas son importantes, pero hay una que se lleva la mayoría de las miradas, la de la Cuarta.

De esos pagos son Florencio Randazzo y Julián Domínguez, los dos principales líderes del espacio, aunque los dos vienen de un 2015 para el olvido: el peronismo perdió en sus distritos. En Chivilcoy gobierna el massista Guillermo Britos y en Chacabuco el radical Víctor Aiola.Los lugares son muy pocos, aunque ahora también son menos los sectores con intenciones de ocuparlos. Por ejemplo, no estará el kirchnerismo, que dicho sea de paso, en los últimos comicios coló por la cuarta (Diputados) a dos kirchneritas extraseccionales: Miguel Funes y Lauro Grande, ambos del Conurbano.También los K se quedaron con el uno, que fue para el sobrino del intendente de Pehuajó Pablo Zurro, Avelino Zurro, situación que generó un gran malestar entre los que hasta ese momeneto se creían los "capos" de la sección, o sea los mencionados Randazzo y Domínguez.Volviendo al presente, y a sabiendas que no será una elección sencilla, hay que decir que van por la renovación el dominguista Patricio García y el randazzista Norberto García. Teniendo en cuenta el cupo femenino, sería imposible que ingresen los dos.¿Quién gana la pulseada? ¿Randazzo o Domínguez?. Los alfiles del primero dicen que el Frente Justicialista se formó en torno a la figura de "Florencio" y que "debe hacer valer su peso en la lista seccional de sus pagos, más que en cualquiera de las otras". Si esta postura se impone en la negociación, la cima de la seccional será para Norberto.Sin embargo, los dominguistas manifiestan que el uno tiene que ser para ellos por el mayor peso territorial que tienen, y detallan que cuentan con dos intendentes (Jorge Cortés, de Hipólito Yrigoyen y Germán Lago, de Alberti) contra uno del Flaco (Walter Torchio, de Carlos Casares).El restante, Alberto Connochiari (Lenadro N. Alem) será el único de los ex jefes comunales oficialistas del FpV que estará en el Frente Unidad Ciudadana de Cristina Fernández, siempre y cuando las cosas no cambien y antes de las 0 del 25 de junio terminen todos juntos en una sola nómina.Los de Randazzo también piden por el uno recostados en 2015, pues destacan que "no nos tocó nada". Como se dijo, el uno fue para Avelino Zurro, de Pehuajó; el dos para Mauricio Barrientos, intendente de Chacabuco; el tres para la camporista Rocío Giaccone; el cuatro para su par Miguel Funes y recién el quinto para María del Carmen Pan Rivas, que no ingresó."Tal vez la discusión no sea sencilla, pero nos vamos a matar entre nosotros", dice un ex legislador que busca un lugar, quizá ni siquiera a entrar, en referencia a que ahora serán ellos (randazzistas y dominguistas) los que definan la nómina y no Cristina y su entorno cercano".