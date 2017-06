BOLETIN OFICIAL

Se oficializó el cambio en la cúpula de la Bonaerense

Este jueves se hizo oficial la aceptación a la renuncia de Pablo Bressi al mando de la Policía Bonaerense.

Si bien la salida de Pablo Bressi del cargo de Jefe de la Policía Bonaerense se produjo el pasado 5 de mayo, hasta este jueves no se había oficializado la misma. En ese sentido, con su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, quedó definitivamente fuera de servicio.“Acepta renuncia al cargo de Superintendente General de Policía del Ministerio de Seguridad de Pablo Alberto Bressi”, sostiene el decreto 169E del ministerio de Seguridad que conduce Cristian Ritondo.Vale destacar que el rol que ocupaba Bressi quedó en manos de quien era el número dos, Fabián Perroni.En su momento, muchas fueron las especulaciones respecto a la dimisión del hombre que había sido apuntado por Elisa Carrió como supuesto cómplice con el narcotráfico. Inclusive, una de las hipótesis señalaba que la propia gobernadora, María Eugenia Vidal, había dado la orden.No obstante, el mensaje que el mismo Bressi envió a Provincia desestimó esto último: “Tengo el honor de dirigirme a la Señora Gobernadora, a fin de hacerle llegar a través de la presente nota, mi pedido de pase a retiro activo, de las filas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, acorde haber alcanzado las exigencias establecidas en la reglamentación vigente, respondiendo esta decisión a motivos estrictamente personales y profesionalesIngrese a esta institución siendo muy joven y tuve la oportunidad y conciencia para realizar mi carrera sirviendo con responsabilidad y honor, asumiendo los deberes y obligaciones de las funciones que se me encomendaron, entendiendo que cada cargo reviste el compromiso diario de la función.Concluyo así una carrera de más de 38 años, iniciada en el querido Liceo Policial, dejando saldos positivos para la institución y teniendo la tranquilidad de haber desempañado con compromiso y honradez la función policial. Los procesos de Cambio están en marcha y no tengo dudas del éxito de su gestión para el bien de nuestra sociedad.Usted señora Gobernadora me honró y confió con el cargo de Superintendente General de la Policía, siendo esta la más alta distinción a la que aspira todo efectivo de la Policía y es por eso que hoy le expreso mi agradecimiento, no hay deber más necesario que el de dar las gracias, ya que la gratitud no sólo es la más grande de las virtudes, sino la madre de todas ellas.Sin otro particular, saludo a la señora Gobernadora con mi más distinguida consideración", manifestaba el comunicado del ahora oficialmente ex titular de la Bonaerense.