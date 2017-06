ELECCIONES 2017

Massa le puso día y horario a la presentación de candidatos

El líder del Frente Renovador adelantó que los anunciará el sábado a las 13 horas en el Museo de Arte de Tigre, mucho tiempo antes de vencerse el plazo, a las 24. Confirmó los candidatos porteños, pero siguen negociando los bonaerenses.

El diputado y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, anunciará el próximo sábado los candidatos del frente "Un País" para las elecciones legislativas de octubre. Será a las 13 horas en el Museo de Arte de Tigre, donde estará acompañado por sus socios políticos.Si bien no confirmó los nombres de quienes encabezarán las listas bonaerenses, sí adelantó algunos de los integrantes de la lista de diputados nacionales en la Ciudad de Buenos Aires: el economista Matías Tombolini, seguido por la diputada Mirta Tundis y la especialista en defensa al consumidor Susana Andrada.Además, indicó que entre los nombres que integrarán la lista para la Legislatura porteña estarán el titular del GEN en la Ciudad, Sergio Abrevaya, y el massista Javier Gentilini.No obstante, tal como publicó LaTecla.Info el frente provincial ya tiene acordadas varias candidaturas en cada una de las regiones electorales, y aunque falta todavía definir nombres el rompecabezas se completa de a poco.La atención estará puesta, sin embargo, en las listas nacionales. Tanto Massa como Stolbizer no confirmaron que participarán en las elecciones, aunque teniendo en cuenta el escenario electoral, no tienen muchas posibilidades de no hacerlo.