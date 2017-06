LO QUE VIENE

La gran preocupación de los intendentes que juegan con Randazzo: el Concejo Deliberante

Algunos esperan la contienda con más aire que otros, pero lo cierto es que los intendentes randazzistas, quienes todo indica no contarán en su boleta con la figura de Cristina Fernández, tendrán una complicada elección legislativa. Ellos lo saben.

Y por eso es que son varios los que presionan por la unidad. Más allá de los dichos, la preocupación para por lo que puede suceder desde diciembre con los Concejos Deliberantes. A continuación, una muestra de cómo están hoy los doce alcaldes que jugarán con la papeleta del Frente Justicialista.*Marcelo Santillán: Gonzáles Cháves)-El bloque oficialista goza de la mayoría, aunque no absoluta. De diez ediles, cuenta con cinco y seguro le quedarán tres. El desafío del intendente no sólo será retener los dos espacios de los cinco, sino también agregar alguno e intentar gobernar sin mayores contratiempos. Díficil.*Germán Lago: Alberti- Con doce ediles, este HCD es uno de los más equilibrados: seis tiene el FpV y seis Cambiemos. Se renuevan tres de cada bloque. El problema para el alcalde dominguista es que ahora tendrá que repartir los votos con la Unidad Ciudadana que apadrina el juninense Gustavo Traverso.*Eduardo Bucca: Bolívar-Nueve de las dieciseis bancas son del jefe comunal y pone en juego cuatro. O sea, arranca con con cinco seguras. En el entorno del alcalde confían más en la marca "Bucca" que en la marca "Randazzo" o "Cristina", por lo que aseguran que va a haber ediles K a partir de diciembre.*Walter Torchio: Carlos Casares-El PJ del intendente es mayoría con ocho de catorce. Y de esas ocho pone en juego cuatro. Se eligen siete y le alcanza con meter tres. Así, en caso de empate definiría el presidente del cuerpo, que confían va a quedar en sus manos. Obvio, todas son hipótesis.*Ricardo Casi: Colón-Catorce son las bancas del cuerpo. Y de las siete que se ponen en juego, el oficialismo renueva dos (tiene seis). Ya arranca con cuatro, pero estiman que puede haber una importante dispersión de votos. El intendente ya adelantó que "es necesario repensar la estretagia" de cara lo que viene.*Gabriel Katopodis: Gral. San Martín-El oficialismo cuenta con 11 de los 24 ediles (renueva seis), además de un par de aliados que le juegan a favor. La segunda fuerza es Cambiemos, con cinco voluntades. Se espera para el 24 una lista fuerte kirchnerista y eso preocupa sobremanera al jefe comunal y los suyos.*Jorge Cortés: Hipólito Yrigoyen-Amenaza el pehuajense Pablo Zurro con armar lista k, y algunos dicen que ya la tiene lista. El jefe comunal alineado al randazzismo cuenta con cinco de los diez y ediles y pone dos en juego (tiene tres seguros a partir del 10 de diciembre).*Juan Zabaleta: Hurlingham-Complicadísimo. Así es el panorama a futuro para el oficialismo. Hoy tiene tiene nueve de veinte y pone en juego cinco, aunque hay dos aliados que le responden. Pero la intención de voto de CFK en el distrito, como en todo en el GBA, es mayor a la de Randazzo.*Alfredo Fisher: Laprida-La situación del alcalde peronista no podría ser mejor. De los doce ediles que integran el Concejo, posee siete, de los cuales sólo tres tienen mandato hasta fines de 2017. Incluso, según cuentan allegados al Ejecutivo, hasta ahora no hay lista K en el horizonte.*Francisco Echarren: Castelli-Diez ediles en total tiene el cuerpo. Y el jefe comunal ostenta seis, de las cuales pondrá en juego tres. Así como la gente lo bancó cuando se fue a la Provincia con la camiseta de Vidal, sus allegados estiman que sucederá lo propio ahora que patea para las filas de Randazzo.*Marcos Fernández: Monte Hermoso-El intendente es el dueño de la mayoría en un Concejo con diez escaños, y todo parece indicar que no correrá grandes riesgos. El oficialismo pondrá en juego tres de las seis que ostenta. ¿Se animará el kirchnerismo a armar una lista? Parece que si. Llegarían vientos K desde Bahía.*Ricardo Alessandro: Salto-Complicado, pero se la aguanta. Ricardo Alessandro ya adelantó que no jugará con CFK, pase lo que pase. En un recinto con dieciséis sillas, el oficialismo renueva dos de sus cinco bancas. De todos modos, los dos bloques que más tienen en juego corresponden a la oposición.