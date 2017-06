A HORAS DEL CIERRE

Avanzó Cambiemos con el armado de las listas seccionales, en un día cargado de reuniones

Funcionarios provinciales se reunieron con los referentes de la UCR, Fe y la Coalición Cívica, para ir dándole forma a las nóminas para la Legislatura bonaerense. Sin entrar en detalles, uno de los armadores confirmó que “está casi todo cerrado”, pero otro de los responsables aclaró que “difícilmente antes del sábado se den a conocer”. Los nombres con más chances.

“Vamos a esperar que mueva Cristina (por Fernández de Kirchner)”, confiaron dos de las fuentes consultadas, ambas del PRO pero con despachos en distintos poderes. Es decir que probablemente las definiciones lleguen bien entrada la noche del sábado (hay tiempo hasta las 24 para presentar las nóminas).También “depende mucho de cómo forme Cristina” el cierre que le dé el oficialismo a la lista de senadores nacionales, en la que hoy por hoy parece picar en punta Gladys González, aunque aún no se descarta a Esteban Bullrich, y nunca dejó de estar en la consideración Graciela Ocaña. Aunque en las últimas horas apareció otro nombre en el horizonte: Guillermo Montenegro.El embajador argentino en Uruguay ya hace las valijas para pegar la vuelta, y es casi un hecho que aparecerá en una de las boletas bonaerenses con terminal en el Congreso de la Nación. Será el encargado de hablar de la política de Seguridad.En ese contexto, en horas de la tarde, los encargados de Cambiemos de armar las listas se juntaron en la ciudad de Buenos Aires con la mesa de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el partido Fe.“Revisamos todas las secciones, ya está casi todo cerrado”, aseguró a La Tecla uno de los presentes, quien de todos modos no ahondó en los detalles de ese cierre.Al hermetismo juegan todos hasta última hora, pero en Cambiemos adelantan que no habrá demasiadas sorpresas a lo que se ha mencionado hasta ahora, tanto a nivel nacional como provincial.Con esa premisa, vale destacar que en la Primera sección siempre apareció en la consideración Daniela Reich (presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres y esposa de Diego Valenzuela), y que estarían prácticamente descartados el Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell y el ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre. Por otra parte, el actual presidente del bloque de Cambiemos en el Senado, Roberto Costa, si no va por la primera será la cabeza de senadores de la Cuarta.En la Segunda sección no habría modificaciones en el 1, 2, 3 de la lista, que quedaría en este orden: el nicoleño Ismael Passaglia (hijo); la actual diputada radical Sandra París, y el subsecretario de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad bonaerense, Matías Ranzini. Pelean por un lugar Gisela Cerminara (vinculada al senador Marcelo Pacífico), un hombre de Daniel Angelici (Orlando Yans o Lucio Tezón).En la Tercera, mientras se resuelve la situación del diputado radical Fernando Pérez y no se descarta un batacazo para comandar la lista (por caso el ministro de Educación Alejandro Finocciaro), ganó posiciones la directora provincial de Programación y Gestión Municipal, Gabriela Besana, de la línea de Federico Salvai. Otro de los que estará en un lugar a entrar es el Jefe de Gabinete de Lanús, Adrián Urreli. Se descuenta que la lilita Maricel Etchecoin tendrá un lugar preponderante en la grilla, mientras que otro espacio para las mujeres lo ocuparía la diputada María Elena Torresi.En la lista de senadores de la Cuarta sección aparecería encabezando nuevamente Roberto Costa (si no va por la Primera). Es prácticamente seguro que el titular de la bancada en el Senado tendrá la chance de renovar. Mientras tanto, la radical Lourdes Zaccardi se quedaría con el segundo casillero (aunque un sector del radicalismo empuja por el también chivilcoyano Leandro Blanco). Emilio Monzó pide un lugar a entrar en la sección de la que es oriundo.Podría recalar allí su esposa, Karen Sánchez, o el Secretario General de la Cámara de Diputados, Guillermo Bardón, si es que no va por la Sección Capital. Otras opciones sons Silvina Vaccarezza y Matías Geloso. El director de Lotería Fernando Rovello es a quien anota en la carrera Daniel Angelici.En la Quinta sección debe apuntarse como número prácticamente puesto al actual senador radical Carlos Fernández. Si no es él quien encabece la lista de senadores, en esta región es donde puede aparecer una de las sorpresas sobre el límite del cierre. Algunos afirman que Vilma Baragiola sigue en carrera, otros la descartan. El partido FE quiere en la grilla al concejal del partido de la Costa, Marcos “Cotoco” García. Bernardo Martín es, en tanto, el nombre que tiró sobre la mesa la Coalición Cívica.En la Sexta, las mayores chances de quedarse con el uno la tiene el actual diputado Santiago Nardelli. Entre las mujeres para ocupar el segundo lugar aparecen la concejal tresarroyense Laura Aprile (del equipo del Jefe de Gabinete bonaerense) y en menor medida la bahiense Rosío Antinori. El radicalismo, que pidió dos lugares a entrar en la sección, anota a Emiliano Balbín (apadrinado por el Grupo Cochicó, que también apuntala a Nerina Neumann). Otros de los radicales con chances son Anahí Bilbao y Federico Tucat.El primer escalón del podio de la Séptima sección no saldría del jefe comunal de General Alvear, Alejandro Cellillo, o el jefe de Gabinete de Olavarría, Dalton Jáuregui. La mujer de la nómina de tres senadores sería la ex intendenta de 25 de Mayo, Victoria Borrego.En la Octava, donde todavía hay una larga danza de nombres, la cabeza podría ser Carolina Píparo (si es que no salta a la nómina de diputados nacionales), mientras que el radical Diego Rovella intenta la renovación. El intendente Julio Garro impulsa a varios dirigentes de su entorno, entre los que prevalecen Natalia Vallejos, Javier Mor Roig y Nelson Marino. El monzonismo pide por Guillermo Bardón, y Elisa Carrió por Cristina Dorato.