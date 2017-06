SEGURIDAD

Sin definiciones de listas, Massa y Stolbizer presentaron “Alerta Buenos Aires”

Con el objetivo de reducir los índices de delito, el líder del Frente Renovador y la máxima referente del GEN presentaron la iniciativa de prevención ciudadana que se ampara en el control vecinal de cada barrio.

Después de “Bajemos los precios” ahora aparece “Alerta Buenos Aires”. El bolsillo y la seguridad son dos cuestiones sensibles para el bonaerense. Sergio Massa y Margarita Stolbizer lo saben de sobra y hoy volvieron a lanzar otro de sus ejes de campaña.Esquivando pronunciamientos sobre listas y con la mira puesta en reducir los índices de delito, 1País lanzó su plan para que el mediante el control vecinal se acentúe la prevención del delito.¿Cómo funcionará “Alerta Buenos Aires”? El sistema se basa en una aplicación que permite dar aviso al 911 frente a hechos delictivos mediante la activación de una sirena que funcionará en una de las casa del barrio donde el sistema opere.En los próximos meses, 1País instalará 12.000 sirenas en la Provincia con especial énfasis en lo que se denomina como la “zona caliente” del Conurbano bonaerense. La aparatología y la instalación está financiada por dicho espacio y los ciudadanos sólo deberán abonar un costo mensual de $ 30 por el chip que se colocará en el celular.Por fuera de los tecnicismos, ambos referentes de la alianza electoral dejaron frases y definiciones. La diputada nacional Margarita Stolbizer, valoró que “Alerta Ciudad” nazca en el “corazón del Conurbano” porque “este plan apunta a que recuperemos el territorio que la criminalidad nos ganó y que terminó desplazándolo al Estado”.A su turno, Sergio Massa, aprovechó el lanzamiento para dejar algunos dardos políticos: “La inseguridad no es una sensación sino un problema real”.“Lo que intentamos con Alerta Buenos Aires es seguir con ese camino distinto, vemos gritos de un lado y trolls del otro, acusaciones y operaciones que se terminan cuando se tienen que poner 30 lucas en el bolsillo para aumentarse la dieta”, agregó Massa en busca de seguir rompiendo un escenario polarizado.Además, el líder del Frente Renovador apuntó que “la gente siente que el Estado no la cuida” y consideró que “un país se construye cuando el que esta atrás de la reja es un delincuente y no un comerciante”.Asimismo, llamó a discutir “cosas importantes” ya que “tenemos que saber qué vamos a hacer con nuestras fronteras, con nuestro sistema penitenciario, cómo vamos a proteger a nuestros pibes de la droga, cómo generamos un sistema de prevención, hay que discutir la Argentina del presente y el futuro”.Por último, señaló que “cuando hay un sistema y una política puesta al servicio de la gente se pueden conseguir resultados” e hizo un llamao a los dirigentes de su espacio: “Cada uno de nuestros dirigentes tienen que entender que el dolor y el miedo de nuestros vecinos no pueden esperar y necesitan una repuesta”.