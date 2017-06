CUENTAS LOCALES

Crisis municipal: los distritos con las cuentas en rojo

Varias comunas trabajan con la Provincia para saldar el pago salarial y del medio aguinaldo. No todas pueden reclamar ayuda. El detalle de la negociación y los distritos que están complicados.

Los días pasan y el final de junio está ca-da vez más cerca. Junto con el arribo del segundo semestre y la despedida del primero llega un momento clave para los municipios de la provincia de Buenos Aires, y, obviamente, para el propio gobierno de María Eugenia Vidal. Es que cada estamento del Estado debe afrontar el pago del medio aguinaldo con los trabajadores de la planta pública, y esto suele ser un dolor de cabeza para más de uno.La problemática salarial es una moneda corriente; incluso el año pasado fueron varias las comunas que se acercaron al ministerio de Economía de la Provincia, que conduce Hernán Lacunza, para pedir un aporte externo. Aguinaldos, sueldos y pago a proveedores eran los problemas que aquejaban a las gestiones comunales y que graficó La Tecla. Poco más de veinte fueron los municipios que pidieron un aporte en 2016, y ahora el número se redujo y la nómina no alcanza la decena de gestiones.El descenso se debió a varios puntos, pero particularmente a uno. Conforme a lo informado por fuentes del gobierno bonaerense, la ayuda estuvo abierta a todos los colores políticos pero no a todas las comunas. Es que la paritaria municipal fue el punto de quiebre para marcar quiénes en-traban en la posibilidad de pedir un aporte y quiénes no.“Les aconsejamos cerrar paritarias entre el 18 y el 20 por ciento para prever cualquier situación deficitaria en el año”, explicó un funcionario bonaerense. En otras palabras, los municipios que dieron aumentos por sobre el monto estipulado por la Provincia deberían no presentar problemas para llegar a junio al día con los salarios y los aguinaldos; de otra manera no se explicaría el “elevado” aumento por parte de algunos alcaldes.En ese sentido, según manifestaron a es-te medio, si bien las comunas no han presentado un pedido formal ante la cartera de Economía -porque así se les indicó des-de la misma Gobernación-, las que están con problemas en las cuentas municipales son: Moreno, General Pueyrredón (Mar del Plata - Batán), Florentino Ameghino, Balcarce, Chacabuco, Baradero y Necochea. Vale destacar que Ameghino y Balcarce no tuvieron necesidad de pedir una ayuda extra el año pasado.Asimismo, desde el equipo bonaerense de Cambiemos explicaron que hace varias semanas se trabaja articuladamente con los intendentes para llegar al medio aguinaldo de la mejor manera. “La idea es no tener que aportar nada y que las comunas puedan solucionar las situaciones deficitarias haciendo los ajustes necesarios”, expresó a este medio la misma fuente.El jefe comunal de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, graficó ante La Tecla: “Las cuentas del municipio están bastante bien, estamos apretando por todos lados”. En la misma línea, el radical de la Cuarta sección electoral agregó: “Estamos muy ajustaditos (sic)”. Similar postura expresaron desde Balcarce, pero el portavoz fue el secretario de Hacienda, Francisco Ridao, quien manifestó: “Vamos a necesitar un apoyo de Provincia”, y culpó a las arcas recibidas en diciembre de 2015: “Vamos a necesitar muchos años para levantar esta situación”.Así las cosas, con partidos de todos los colores políticos complicados por llegar al cierre de junio y cumplir con las responsabilidades salariales sin sobresaltos, la Provincia apura las charlas. La idea es evitar gastos extraordinarios. Y para ello, una de las opciones es adelantar parte de la coparticipación. De no llegar a un acuerdo que salde las responsabilidades, la última alternativa que se baraja es la intervención del Gobierno nacional.