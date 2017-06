POST ACTO EN ARSENAL

Para Arrieta, “Cristina representa un futuro que incluye a todos”

El diputado nacional, uno de los dirigentes que asistió al acto de la ex presidenta, consideró como “necesaria” su participación en las elecciones. La convocatoria a Randazzo y el eje de discusión política.

Muchas son las especulaciones que circundan alrededor del rol que debe tomar la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las próximas elecciones, más aún luego del multitudinario acto que encabezó en la cancha de Arsenal.Uno de los dirigentes que asistió al evento, el diputado nacional Gustavo Arrieta consideró a LaTecla.Info que la ex mandataria es quien mejor representa “la necesidad de un futuro posible que incluya a todos”.“Se planteó como eje de agenda que ésta es una elección de medio término que sustancialmente hay una autoridad legítima en su origen que es el presidente de la nación y una serie de promesas que replicaron en la comunidad argentina. Esas promesas no han sido cumplidas, la situación es delicada. Ha cambiado el mapa de demandas, hay un nuevo esquema de gente que tenía sus prioridades y su vida organizada”, añadió el legislador.En este sentido, consideró que estas cuestiones se vieron reflejadas en la convocatoria de Cristina, “que instaló esta agenda como eje del discurso político. Dejemos de hablar de los problemas de los dirigentes, para hablar de los problemas que atraviesa la gente de carne y hueso”.Consultado sobre si esta convocatoria también incluye al ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, Arrieta expresó: “Todos tendríamos que hacer el esfuerzo de formar parte del mismo espacio, y esto le cabe en las generales de la ley a Florencio Randazzo a quien quiero y respeto muchísimo”.“La convocatoria parte de la necesidad de juntar a todos aquellos sectores que pensamos que el Estado tiene un rol importante que cumplir, que debe fijar reglas, mediar para evitar el abuso, concebir un esquema productivo, que tiene que regular el aumento exponencial de tarifas. Si esta es la agenda, debemos dejar de lado la disputa que puede darse en los próximos dos años”, concluyó.