CFK vs. Randazzo: a los intendentes del PJ no los salva ni el Chapulín Colorado

Cristina y Randazzo parecen no dar el brazo a torcer, y el peronismo jugará las PASO partido en dos: Unidad Ciudadana y el Frente Justicialista. Qué dicen los intendentes acerca de los “caprichos” de arriba. Las complicaciones en los Concejos Deliberantes.

Ni Cristina, ni Randazzo; ni siquiera el Chapulín Colorado. Nadie podrá ayudar a los intendentes peronistas, sobre todo los del interior; salvo que el chivilcoyano decida dar de baja su Frente Justicialista y adherir a la Unidad Ciudadana de la expresidenta de la Nación. Por ahora parece difícil, pero la esperanza es lo último que se pierde; y aunque el mismísimo protagonista lo niega, lo cierto es que hay tiempo hasta el último minuto del 24 de junio.En caso de que así suceda, que Randazzo ceda ante las presiones y las súplicas, se pliegue a la Unidad Ciudadana y sea una figura central de la papeleta que dibuje la lapicera de Cristina, el Partido Justicialista quedará definitivamente fuera de juego, pues el paceño Mario Ishii imitaría la actitud del hombre de los trenes y formaría parte del frente K.Los intendentes sueñan con ese momento, trabajan por ese momento. Necesitan la unidad, no dividir votos, para no dejar concejales en el camino, para no perder la mayoría con la que cuentan actualmente, para no exponerse a dar explicaciones en el recinto una vez por mes y, en el peor de los casos, para no estar a tiro de una hipotética destitución.Sin embargo, el propio Randazzo se encargó de acallar los rumores que varios de sus propios alfiles habían echado a rodar. Al parecer, por el momento, poco le importa. “Su intención es cumplir con su palabra, como cumplió cuando se fue a la casa porque no le permitieron ser candidato a Presidente en 2015. Es un caprichoso y un egoísta”, dice un alcalde de la Tercera que juega con CFK, y que por ahora no prefiere dar su nombre, por si queda alguna chance de convencerlo.“Somos la opción para no repetir los errores del pasado y superar la angustia del presente. Nada nos detendrá. Vamos a CUMPLIR. Representamos un peronismo amplio, con humildad y autocrítica, con vocación de construir sin excluir. Vamos a CUMPLIR”, afirmó el chivilcoyano en Twitter, casi a modo de respuesta, debido a las versiones que circulaban. Que circulaban y que circulan. Pues, más allá de lo que Randazzo diga en las redes sociales, las reuniones se suscitan de manera constante.“Se está conversando mucho; hasta el día 24 de junio, que es cuando se presentan las listas, se puede lograr una lista de unidad que re-presente a todos los sectores. Si pensamos igual, si tenemos una visión compartida en lo programático, si creemos que vamos a defender los intereses de los vecinos ante las políticas del Gobierno, podemos ir todos juntos”, señaló el K de Navarro, Santiago Maggiotti.“La idea es conseguir que vayamos todos juntos. Se dan reuniones todo el tiempo. Al igual que varios intendentes que responden a Randazzo, los que acompañamos el Frente Unidad Ciudadana estamos tratando de lograr ir en una sola boleta, es lo mejor para todos; de lo contrario nos estaremos perjudicando y favorecemos a Macri. Lo dicen todos y es así: hay tiempo hasta el 24”, asegura el jefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo.El esfuerzo de los intendentes, que en off se encargan de pegarles duro tanto a Cristina como a Randazzo, tildándolos, los más benévolos, de “caprichosos” e “insolentes”, está relacionado directamente, como se mencionó antes, con la futura composición del deliberativo y las consecuencias que eso puede generar; pero también se piensa en el futuro, en los comicios presidenciales que se llevarán a cabo dentro de dos años.“La formación del Frente de Cristina y, por otro lado, Florencio con el PJ va a generar demasiado ruido y complicaciones en un período muy breve de tiempo. No era necesario, se tendrían que haber sentado y acordado de alguna manera. Pero por supuesto que hay que respetar las decisiones. En mi distrito es un problema. La jugada de Cristina es valiosa, es muy importante, pero a mi entender súper arriesgada”, dice Walter Torchio, de Carlos Casares.Y agrega que “si le sale va a ser fantástico, pero está poniendo mucho en juego, sobre todo está poniendo en juego la unidad de un espacio político, que me parece que venía siendo una alternativa muy potable para el 2019. A partir de ahora hay que ver cuánto daño se hace a sí mismo el justicialismo y si tiene capacidad para rearmarse y llegar a las presidenciales con posibilidades de disputarle la elección a Macri”.“El hecho de ir Cristina en un frente y Randazzo en el otro nos perjudica a todos los intendentes, y también a Cristina”, dice el jefe comunal de Colón, Ricardo Casi, que insiste, al igual que antes, con que “el mejor escenario era el de las PASO, donde íbamos a legitimar al ganador y, de esa manera, ir todos juntos a octubre a derrotar a Macri”.Sin embargo tiene en claro que “ahora hay un escenario nuevo” y que “hay que repensar la estrategia”; y consultado sobre si existe la posibilidad de que Randazzo se baje y adhiera a Unidad Ciudadana, señala que “no creo; por lo que le escucho decir a él (Randazzo), no creo que sea así”. Añadió: “Tenemos unos días para ver cómo seguimos”.“Vamos a ver los apoyos concretos con los que contamos para la interna del PJ y de cara a las generales de octubre; a mediados de la semana que viene (por ésta), el panorama va a estar un tanto más claro”, amplió el mandamás colonense, dando a entender que la situación en el randazzismo tiene más grises que otra cosa.Sí, a los jefes comunales les preocupa el Concejo. A los randazzistas y a los kirchneristas. Y lo saben arriba. El tema es utilizado para meter presión. Por caso, el jefe de campaña de Randazzo, Alberto Fernández, indicó que “ya tenemos representación en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires”; y dijo sentir pena, porque “a los intendentes, eso les genera un problema”.“¿Pena? Tengo una bronca bárbara. Para un peronista como yo es un golpe al corazón”, señala el roqueperense Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, quien, además de intendente, es titular del PJ local. “Cualquiera puede venir a pedir el sello, hasta algún massista que no tiene lugar en el massismo; y lo peor es que se lo tengo que dar”, señala el jefe comunal, que a la vez reconoce que “se van a dividir los votos, y eso es un problema”.Los mismos que hace un par de meses hablaban de unidad se reparten entre randazzistas y kirchneristas y tienen que armar dos listas distintas, dos boletas distintas, ni siquiera PASO. “Este forro se me viene para acá a hablar con pibes que son amigos a armarles una lista e instalarles un local; tienen que entender que la interna me la hacen a mí, no a Randazzo”, dice un alcalde del Frente Justicialista al que le hubiese encantado que los frentes no sean dos.Entre broncas y puteadas, los dirigentes peronistas de toda las secciones van camino a las Primarias del 13 de agosto, previo paso por el cierre de listas. Vale destacar que, además del malestar, hay muchos que no pierden la esperanza e insisten con que “hasta el 24 hay tiempo”. ¿Podrá el peronismo concretar la unidad o, como sus propios integrantes dicen, será funcional a Cambiemos?