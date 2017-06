SERGIO BERENSZTEIN

"Randazzo va en busca de la renovación peronista y CFK la bloquea"

El ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, luego de reunirse con los doce intendentes que le responden, decidió seguir adelante con su candidatura a Senador, pese a que las encuestas indican que su performance no será de las mejores."Randazzo busca avanzar en la renovación del peronismo y Cristina bloquea esa renovación", señaló ante La Tecla en Vivo (Cadena Río, 88.7), el consultor, Sergio Berensztein, consultado por la decisión del chivilcoyano de no bajar su postulación."Luego de tres derrotas en las últimas cuatro elecciones en la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo dejó al Justicialismo muy debilitado, a punto tal que decidió romper", añadió el analista político.Berensztein sostuvo a su vez que "Cristina sigue sosteniendo un nivel de apoyo en la sociedad, menor del que tenía, pero suficientemente alto como para sostener una candidatura individual por fuera del aparato Partido Justicialista"."Esto al PJ no lo beneficia y lo que hay que decir es que hay un vacío de liderazgo nacional y provincial que le permitan al Justicialismo reconstruirse como una opción de poder", añadió.De cara a lo que viene, el consultor dijo que "si a Randazzo le va bien en estas elecciones, buscará posicionarse para las presidenciales de 2019, como ya lo intentó en 2015, pero no lo consiguió"."Si esto no es así, si no le va bien, imagino que buscará reconstruir y potenciar el peronismo en la provincia de Buenos Aires para desde allí dar una pelea más adelante", afirmó Berenzstein.Y catalogó al ex ministro de Gobierno de Felipe Solá como "parte de una generación de líderes jóvenes con proyección territorial que necesitan validar sus credenciales de cara a este proceso, en el cual el Justicialismo no tiene referentes".Por otra parte, más allá de lo que pueda suceder con CFK en estos comicios, el analista dijo que "estamos ante un proceso de renovación en el liderazgo, que tiene a una figura emergente como Randazzo y a una figura que lo mira un poco desde afuera que es Sergio Massa".En este sentido, se preguntó ¿hasta que punto Cristina va a seguir reteniendo apoyo de intendentes y otros referentes en la Provincia, ya que en el resto del país lo ha perdido".Ya en el final de la entrevista, no coincidió con los que dicen que esta elección "es el final político de CFK", aunque auguró que difícilmente vuelva al poder y comentó que "solo tres presidentes pudieron hacerlo".