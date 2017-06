SONDEOS

Ruleta de nombres randazzistas en el teléfono

Fernando “el Chino” Navarro, Julián Domínguez y Juan Manuel Abal Medina son algunos de los nombres por los cuales se consulta a los vecinos de la Tercera sección.

Los días pasan y cada vez faltan menos horas para la presentación de las listas y los nombres que compitan por el congreso nacional y por las seccionales de la legislatura bonaerense.En ese sentido, según pudo saber La Tecla.info, varios dirigentes allegados a Florencio Randazzo han sido medidos por su conocimiento e intención de voto en la provincia de Buenos Aires. La Tercera sección, la que engloba a distritos claves como La Matanza, Lomas de Zamora y Berazategui, fue la sondeada.Así las cosas, al inicio de la semana comenzaron a sonar los teléfonos de los vecinos del tercer cordón del Conurbano para esbozar una decena de consultas sobre la coyuntura política y las candidaturas.La primera, sin mayores sorpresas, puso los nombres para competir por la banca de Senadores nacionales: Randazzo; Cristina Kirchner por Unidad Ciudadana; Sergio Massa por 1 País; Esteban Bullrich por Cambiemos y Néstor Pitrola por el FIT.No obstante, lo llamativo se dio con la nómina de diputados y la aparición de un nombre que por el momento no se manejaba para acompañar al chivilcoyano en el tándem Senado-Diputado de la Nación. En definitiva, se midió la intención del diputado bonaerense y oriundo de Lomas de Zamora, Fernando “el Chino” Navarro.En los otros sectores, los compañeros de fórmula sondeados fueron: la intendenta de La Matanza, Verónica Magario (Unidad Ciudadana); la diputada nacional Margarita Stolbizer (1 País); la titular de la ACUMAR, Gladys González (Cambiemos); y el diputado nacional, Nicolás del Caño (FIT).Una vez consultada la intención de votos, las preguntas se metieron de lleno en la interna CFK – Randazzo para medir el grado de aceptación de Unidad Ciudadana y la jugada de la exmandataria por fuera del Partido Justicialista. Además, se puso en consideración si el exministro debía o no, aceptar la unidad y evitar las PASO.Ya en el final de las preguntas para los vecinos de la Tercera sección, volvió a ponerse en escena los nombres cercanos a Florencio Randazzo y la evaluación de cada uno de ellos.Entre los dirigentes se encontraban, nuevamente, “el Chino” Navarro, y se sumaron otro de los pagos de la región, el lobense Juan Manuel Abal Medina; el extitular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez; y el alcalde de San Martín, Gabriel Katopodis.Vale recordar que, desde el entorno de Abal Medina, manifestaron a La Tecla.info que es uno de los nombres que suena para formar parte de la nómina nacional de diputados del randazzismo. Por lo cual, su nombre para la Tercera sección no tendría que ver con la renovación de bancas que realizará la región en la Cámara Baja bonaerense.Así las cosas, el día decisivo se acerca cada vez más y, al menos en el teléfono, una voz pregunta por varios randazzistas.