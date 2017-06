ESCENARIOS

El massismo, a pleno: de recorridas, presencias incómodas, internas y anuncios

El cierre de listas enardeció algunos ánimos en las filas del Frente Renovador y se vivió un fin de semana prolongado de discusiones casi a toda hora. Massa optó por resguardarse unos días y este miércoles reaparecerá con anuncios en materia de seguridad: “Alerta Buenos Aires”.

El próximo sábado 24 de junio se cierran las listas de candidatos y el arco político tiene la mirada centrada en cada una de las nóminas y los nombres que las ocupen. Así las cosas, en los tiempos que los elegidos se encuentran guardados bajo siete llaves, cualquier gesto o guiño es agua en el desierto para el sinfín de aspirantes a las bancas de la legislatura.El Frente Renovador no se encuentra alejado de las internas y de la discusión puertas adentro. Además, su flamante alianza con Libres del Sur y el GEN, achico los espacios vacantes para que los massistas puedan salir a la cancha a buscar renovar su banca o pensar en dar el salto a la órbita nacional.La lista única que –al menos hasta ahora- presentará 1 País obliga a los tres partidos a dividirse las representaciones y cada uno quiere colar a los suyos. “Cuando vinieron eran tres, ahora aparecieron tres mil”, confió a La Tecla.info una fuente del massismo del Conurbano en relación a la discusión del reparto de lugares con el GEN y LdS.Así las cosas, los hombres y mujeres que responden a Sergio Massa se encuentran sin definiciones certeras sobre su futuro y el rol en las listas. Es que, según señalan en el massismo, todo se definirá entre el viernes y el sábado.En ese sentido, los actos que lleva adelante el tigrense junto a Margarita Stolbizer, son la excusa perfecta para que los renovadores de una muestra de lealtad y reciban al menos una palmada que los ubique en la discusión de nombres.Sin embargo, según pudo saber La Tecla.info, las presencias en los actos es un hecho que molesta a Sergio Tomás. Fue así que, el último sábado, al recorrer Lomas de Zamora, la aparición de un grupo de dirigentes generó malestar en el seno del Frente Renovador y trajo consigo un sinfín de discusiones que se prolongaron durante todo el domingo. “El día del padre fue un escándalo”, confió la misma fuente de la Tercera sección electoral.Una de las estrategias del massismo es que el diputado nacional desembarque “por sorpresa” en los distritos del Conurbano y recorra la ciudad junto al referente local y no se sume nadie de distritos cercanos o regionales. “La encargada de acordar estas visitas (que aparentan ser sorpresivas) es Graciela Camaño”, explicaron desde la región.Conforme a lo manifestado a este medio, el hecho que generó el debate puertas adentro y vía mensajes de whatsapp fue la presencia de los alfiles de Ramiro Trezza. Si bien Trezza es el hombre local del massismo y era número puesto para la recorrida, junto a él dijo presente en Lomas de Zamora el séquito del senador Fernando Carballo, que es uno de los pesos pesados de la Tercera sección y que busca colar a su gente en la lista seccional.En definitiva, según lo manifestado por la misma fuente de la región, a la recorrida “cayeron todos, hasta los de Esteban Echeverría, Berisso, estaban en Lomas buscando la foto”. Uno de los que llegó desde otro distrito fue el dirigente de Lanús, Nicolás Russo, que es quien dicho sector busca instalar como cabeza de la lista de diputados de la Tercera.Pero la presencia de dicho espacio, despertó el malestar en otros pesos pesados que acataron la orden de Massa y ni siquiera se asomaron por el centro lomense, como el senador José Luis Pallares, los diputados Carlos Acuña y Rubén Ledesma (de La Matanza), que buscan posicionarse y conseguir la cabeza de la lista para alguien afín. Además, Acuña y Ledesma son opciones electorales, al igual que la concejal y esposa de Acuña, Blanca Cantero, el hombre de Almirante Brown, Mauricio Silva; el matancero Fernando Asencio y la “margarita” María La Rosa.Si bien la sorpresa debía ser la visita de los líderes de 1 País, terminó por serlo la aparición de los dirigentes de otros distritos que echaron por tierra el relato de los desembarcos no programados. Además, una vez finalizada la caminata de Massa, y la catarata de fotos en las redes sociales, comenzó el pase de facturas de los hombres que se quedaron afuera.El malestar que sucumbió en la interna del massismo del Conurbano hizo que el tigrense decida tomarse unos días para volver a aparecer y los anuncios que preparaba en materia de seguridad debieron esperar hasta este miércoles.En definitiva, con una impronta similar a la del 25 de mayo cuando se lanzó el espacio 1 País, Massa y Stolbizer lanzarán Alerta Buenos Aires. El anuncio se realizará a las 17.30 en el Centro Migueletes en General San Martín, el distrito más grande de la Primera sección electoral.Previamente, los alfiles del massismo de la Cámara de Diputados de la Nación pedirán una sesión extraordinaria para tratar la problemática de los crecientes hechos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires y distintos puntos del país. Todo en la misma línea del anuncio en el suelo gobernado por el randazzista Gabriel Katopodis.Así las cosas, el massismo busca esquivar la interna producto de las presencias molestas y retomar el discurso electoral en materia de seguridad para no perder terreno en la contienda de medio término.