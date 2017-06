NUEVO LOCAL

Campaña: el massismo se metió en terreno conocido, pero ya no amigo

Los senadores del Frente Renovador, Jorge D'Onofrio, Micaela Ferraro y Alfonso Coll Areco, inauguraron el local de "1 País" en San Miguel, distrito de un ex mssista que hoy es una de las principales espadas políticas de la Gobernadora Vidal, Joaquín De la Torre.

"Mientras que otros están preocupados por actos, lugares en las listas y cargos, nosotros estamos trabajando en San Miguel para construir un país, con propuestas y las necesidades de la gente como eje", afirmó el senador D'Onofrio.En el flamante local ubicado en la avenida Balbín de San Miguel, el Presidente del bloque renovador en el Senado bonaerense, D'Onofrio, expresó: "Junto a dirigentes del Frente Renovador, Libres del Sur, GEN, vecinalistas, movimiento obrero y sindicatos formamos este espacio de unidad que se siente cómodo caminando los barrios y resolviendo problemas a los vecinos".Por su parte, Coll Areco, afirmó: "Los ejes de campaña de "1 País" son defender a la gran clase media y a los trabajadores argentinos", y añadió: "No nos metemos en los problemas de los dirigentes, sí de la gente. Por eso defendemos que a los jubilados no le descuenten haberes y a los discapacitados no les quiten pensiones".En tanto, la senadora tigrense, Micaela Ferraro, destacó "la organización y el orden que hoy demuestra "1 País". Venimos armando este espacio plural hace mucho tiempo, el cual se armó gracias a un acuerdo programático y no las necesidades electorales de algunos".Y concluyó: "No nos pueden obligar a elegir entre un gobierno para pocos, ajustador, y un gobierno populista lleno de ladrones".