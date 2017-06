SOLDADOS K

Qué intendentes acompañaron a Cristina en Arsenal

Un grupo de jefes comunales provinciales se acercaron al estadio de Avellaneda para escuchar a la ex presidenta de la Nación. También dijeron presente ex funcionarios y legisladores.

Entre los miles de militantes y simpatizantes del kircherismo que llegaron al estadio de Arsenal en Sarandí, fueron varios los intendentes que se acercaron para acompañar el lanzamiento oficial de Unidad Ciudadana, el frente electoral que tiene como principal referente a Cristina Fernández de Kirchner.Junto al anfitrión Jorge Ferraresi (Avellaneda), dijeron presente Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Verónica Magario (La Matanza), Julio Pereyra (Florencio Varela), Patricio Mussi (Berazategui), Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa), Walter Festa (Moreno), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Ariel Sujarchuk (Escobar), Mario Secco (Ensenada), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Marisa Fassi (Cañuelas), Pablo Zurro (Pehuajó) y Paco Durañona (San Antonio de Areco), entre otros.También estuvieron presentes el ex candidato presidencial por el Frente para la Victoria Daniel Scioli; el ex senador Aníbal Fernández; los diputado nacionales Eduardo "Wado" De Pedro, Andrés Larroque, Máximo Kirchner, Héctor Recalde, Juliana Di Tullio, Mayra Mendoza, Axel Kicillof, Guillermo Carmona; el ex titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde; la ex legisladora porteña Gabriela Cerruti, el ex ministro ministro de Defensa Agustín Rossi y su hija, Delfina, el diputado provincial Sergio Berni, y el ex titular del AFSCA, Martín Sabbatella.Llegaron al estadio, además el presidente del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza y su par porteño, Víctor Santa María; los legisladores Grabriel Fuks, Gabriela Alegre y José Campagnoli; los ex ministros Daniel Filmus; Carlos Tomada, Nilda Garré; la ex embajadora en Reino Unido Alicia Castro; el ex subsecretario general de la Presidencia Gustavo López, el ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés; los radicales kirchneristas Leopoldo Moreau y Leandro Santoro; los sindicalistas Hugo Yasky y Omar Plaini; al igual que Aníbal Ibarra, Mariano West, Dulce Granados.