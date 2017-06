ACTO

Con dudas sobre su candidatura, CFK presentó "Unidad Ciudadana": "Me sumo como una más"

Miles de militantes del “proyecto nacional y popular” se dieron cita desde las 14 horas en el Estadio de Arsenal para escuchar a la ex presidenta de la Nación y participar del lanzamiento oficial del frente electoral. Tal como se especulaba, no hubo definición clara sobre su futuro político. Fuertes críticas al Gobierno.

En el Día de la Bandera, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a hablar ante una multitud, tal como lo hacía durante su mandato. La cita se dio desde las 14 horas en el Estadio de Arsenal, en Sarandí, donde se congregaron miles de militantes de toda la Provincia y el país.Tal como lo había adelantado uno de sus “soldados”, no hubo definción acerca de su posible candidatura en las elecciones de medio término, aunque una serie de declaraciones pusieron en duda que así sea."Nos quieren dar 100 años más de deuda. Ahorremos energía, el insulto y el agravio dejémoselo a ellos. Tenemos que organizarnos porque, además de los precios, de la deuda, de las tarifas. Lo importante es canalizar esta fuerza, esta decisión ciudadana en organizar a la sociedad. Los convoco a la unidad ciudadana, de todos los argentinos", señaló la ex mandataria al comienzo de su discurso.En este sentido, añadió: Estoy convencida que esta etapa histórica, de agresión neoliberal, a todos los estamentos de la sociedad, no es una cuestión de partidos políticos".Ante el cántico general de “Cristina senadora”, la ex mandataria deslizó: “He tenido todos los honores y cargos que me han dado, vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo y el corazón. Vengo a sumarme a este espacio, en serio, esta preocupación y tristeza me conmueve. No me parece justo que estemos sufriendo que nos hayan desorganizado la vida a la sociedad”."Lo que necesitamos es ponerle un límite a este Gobierno en las próximas elecciones, que son parlamentarias y son precisamente el sistema político que nuestra sociedad eligió. No confundamos al pueblo, hablando del pasado. No nací de un repollo, el problema es que con ellos no tenemos futuro""¿No se dan cuenta que si la gente recibe estas facturas, si los precios siguen aumentando, de qué 2019 me están hablando? Se trata de este, nuestro país, que vuelva a tener futuro. No soy la joven que quería cambiar el mundo, los años pasan para todos. Me tocó ser madre, perder a mi compañero, ser abuela, todos tenemos nuestros golpes. Voy a estar siempre junto a ustedes, siempre voy a estar ayudando a esta unidad ciudadana".Al final del evento, la ex presidenta hizo subir al escenario a un grupo de ciudadanos que fueron afectados por las medidas del Gobierno nacional: pérdida de becas de CONICET, tarifazos, abandono de la escuela por tener que trabajar, quita de subsidios."Esta es la realidad, podrás poner carita de buena pero esta es la realidad que hay que modificar. Acá vinimos a construir, para destruir ya están ellos"."Quería que ustedes entendieran qué es esto de Unidad Ciudadana. Quiero volver a ser parte de un movimiento donde lo importante son los que necesitan, el pueblo, los que sufren. Esto es Unidad Ciudadana, para que lo entiendan todos. Gracias y mucha fuerza, no hay que bajar los brazos. Esto debe darnos la fuerza para saber que hay que construir algo mejor de lo que tuvimos hasta ahora", concluyó.Cabe destacar que ayer Florencio Randazzo juntó a los suyos y les volvió a insistir en su intención de jugar en las elecciones, pese a la oferta que le acercaron desde su entorno: “que los dos se bajen”, es decir, que tanto el ex ministro del Interior como la ex mandataria se bajen de la contienda y en su lugar designen a representantes que encabecen una lista de unidad.Al parecer, la propuesta fue rechazada por Randazzo con un claro mensaje: “Vamos a presentar candidatos en los 135 distritos”. Así todo, el Frente Justicialista tendrá, al menos, tres listas: las de Randazzo, las de Mario Ishii y las de Eduardo Duhalde.Por afuera, prescindiendo del PJ, CFK inscribió el Frente Unidad Ciudadana, por el que el kirchnerismo presentará a su propio armado. Pero la pregunta central ahora sigue siendo: ¿Cristina será candidata?