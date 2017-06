MILITANCIA

La muchachada del PRO ni cerca, ni lejos

Mientras aguardan por las listas, tanto en Jóvenes Pro como en La Generación dicen que se complementan y que no hay rispideces. Quiénes son, cómo trabajan y a qué apuntan.

Son dos agrupaciones que juegan fuerte en la política del Pro. Y las dos apuntan a las legislativas que se avecinan, aunque el principal objetivo está puesto en las elecciones de 2019. Jóvenes Pro y La Generación se mueven por separado, pero tanto desde un sector como del otro se encargan de aclarar que no hay peleas, ni diferencias. A veces se complementan y a veces se miran de reojo, pero no hay disputas, al menos visibles.“Muchas veces realizamos actividades juntos”, coinciden. Pero también es cierto que tanto unos como otros muchas veces se “olvidan” de invitarse a esas actividades que llevan a cabo. El último “ole” tuvo lugar en mayo en La Plata , dondeLa Generación hizo su asamblea anual y los jóvenes Pro se enteraron por los diarios. Igual, no se quejaron.Jóvenes Pro constituye la pata más amarilla y más juvenil del macrismo, y La Generación , desde hace un tiempo, un sector un tanto más apuntado a Cambiemos (a la comisión directiva se sumó este año el radical Mariano Campero), quizá para correrse de eso que son “ La Cámpora del Pro”.Por caso, en el citado evento de la capital provincial estuvieron los lilitos Maricel Etchecoin y Héctor “Toty” Flores.“No es que haya competencia. De hecho, La Generación agrupa a jóvenes ya no tan jóvenes, muchos jóvenes del PRO van pasando después a La Generación. Tiene que ver con un salto generacional. La Generación es más sub 40. Nos llevamos excelente, trabajamos muy bien, nos juntamos para hacer capacitaciones”, afirmó una de las principales figuras del equipo que lidera Pedro “Piter” Robledo.La orden es que no haya rispideces, y si las hay, que no se hagan notorias; pues sabido es que los lugares en las listas son bastantes menos que los nombres con intenciones de ocuparlos. De todos modos, tanto Jóvenes Pro como La Generación serán recompensados; no sólo por la militancia, sino también porque el Pro más puro está compuesto básicamente por actores con escaso o nulo pasado. A sabiendas, cerca pero lejos, cada cual atiende su juego.La Generación , con banca de varios funcionarios nacionales y provinciales, comoFernando De Andreis y Salvai, como se dijo antes, realizó en la ciudad de las diagonales una importante demostración de fuerza. Y los pesos pesados, además del agradecimiento, también metieron presión y responsabilidades.“Estamos empezando a calentar motores. Tenemos la responsabilidad y la fuerza para que no vuelvan los que nos dejaron en la situación que nos dejaron, con el empleo estancado, la enorme cantidad de problemas y dramas que vive nuestro país. Ahora la pelota la tenemos nosotros, y lo importante es no tirarla afuera”, señaló De Andreis ante unos 300 jóvenes con ganas de estar, de ser.En la otra vereda, Barbieri, apadrinada por Jorge Macri, juntó a la muchachada de la Quinta , la Sexta y la Séptima en Tandil y, de la mano del olavarriense Ezequiel Galli, llevó a cabo un masivo timbreo, en el que defendieron las políticas de Vidal y Macri, y, aunque sin decirlo, dejaron en claro que “acá estamos”.Se miden, se celan y se torean, pero se quieren; y a veces se complementan. Por ahora, las cosas marchan bien, pero se viene un hecho inédito. Se acerca la primera elección en la que el Pro tendrá que armar las listas siendo oficialismo tanto en la Provincia como en la Ciudad y en la Nación. Los trazos de la lapicera serán fundamentales para la convivencia futura. La muchachada quiere estar, quiere entrar. Dicen que habrá lugar para todos (y todas) ¿Será así?JOVENES PRO BUENOS AIRESPresidenteVerónica BarbieriDiputada provincial por Cambiemos, de Vicente López.Vicepresidente primeroFlorencia BusteloDirectora de Juventud de la Municipalidad de Bahía Blanca.Vicepresidente segundoCamila CrescimbeniDirectora del programa Soy Joven, de Desarrollo Social.Coordinador generalPablo SívoriJefe de la bancada de concejales de Cambiemos de Hurlingham.Secretario generalCarlos BocoConcejal por Cambiemos en Florencio Varela.JOVENES PRO ARGENTINAPresidentePedro RobledoSubsecretario nacional de Juventud.Vicepresidente primeroVerónica BarbieriDiputada provincial por la Primera.Vicepresidente segundoMartín MaquieyraDiputado nacional por La Pampa.CoordinadoraDina RexinovskyDirección General de Desarrollo Saludable de la Ciudad.Secretario generalMauricio ColelloSecretario general del Ministerio del Interior.LA GENERACIONJuani MaquieyraPresidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.Alex CampbellSubsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales de la Provincia.Manuel VidalSubsecretario de Políticas Docentes y Gestión Territorial de la DGCyE.Juan GowlandCoordinador general del Ministerio de Modernización nacional.Meme VázquezLegisladora de la Ciudad de Buenos Aires de la bancada Pro.Pía del NeriEmpleada de Prensa y Comunicación en Presidencia de la Nación.Noelia RuizJefa de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de la Provincia.Tomás KroyeroCoordinador general de Diplomacia Pública de la Cancillería.Mariano CamperoIntendente radical de Yerba Buena, provincia de Tucumán.Maxi SahoneroLegislador por la Ciudad de Buenos Aires con mucha militancia social.