CUPO FEMENINO

“Un País” controlará que se cumpla con la paridad de género en las listas

El Frente Renovador se pondrá al frente de la campaña, en defensa de su proyecto. Lanzó un sitio web para que cualquier ciudadano pueda reportar las listas que no cuenten con el cupo femenino.

El Frente Renovador fue uno de los militantes más fervientes en torno a la paridad de género y el que más lo celebró cuando fue aprobado, al menos eso demostraron a las cámaras. Para defender lo propio, lanzaron el sitio web sialaparidad.org, en la que cualquier ciudadano podrá reportar si no se cumple el cupo en las listas electorales.En tal sentido, Malena Galmarini, referente en políticas sociales y de género del Frente Renovador, sostuvo: “Haber conseguido la Ley de Paridad en la provincia de Buenos Aires es un logro histórico que vamos a defender. Nuestro objetivo es que ninguna lista deje afuera a las mujeres porque es la manera de empezar a resolver las problemáticas de género que tanto nos afectan”.A partir del 25 de junio, una vez que se hayan presentado las listas, cualquier ciudadano podrá ingresar en SIALAPARIDAD.ORG y completar un formulario de manera simple y rápida, para reportar las irregularidades de las boletas que no cuenten con el número de mujeres que indique la ley.Esta herramienta digital, también cuenta con un mapa interactivo que irá detallando la cantidad de listas reportadas en cada provincia. En los casos que corresponda, el espacio 1Pais hará una presentación a la Justicia Electoral de los reportes recibidos.La propuesta se suma a las campañas que viene realizando el Frente Renovador junto al GEN y Libres del Sur, en materia de lucha por la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres.La Paridad, que establece un 50% y 50% para mujeres y hombres de forma alternada en las listas electorales, es ley en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Río Negro, Neuquén, Chubut y Salta; mientras que avanza en las legislaturas de Mendoza, Santa Fe, Corrientes, Tierra del Fuego, La Pampa, Catamarca, Misiones, Chaco y Tucumán, en las que rige el Cupo Femenino (que exige un mínimo de 30% de candidatas).“A nivel nacional, la ley de Paridad continúa postergada, sin resolución efectiva, ya que fue aprobada en ambas cámaras legislativas pero con dos proyectos distintos. Si bien todos los partidos políticos se manifestaron a favor de la Paridad, la norma cayó en ‘la grieta’ como tantos otros proyectos de ley. Cambiemos no quiere aprobar el proyecto del Senado de autoría K y el kirchnerismo no trató el proyecto macrista de Reforma Política que contiene la Paridad”, sostuvieron desde 1País.Tal como publicó La Tecla, la aplicación de la ley de Paridad de Género tiene nerviosos no solamente a militantes varones que ven complicadas sus chances de acceder a las listas legislativas; también hay damas que no están de acuerdo. Y ahora, muchos quieren borrar con el codo lo que votaron a mano alzada “porque era políticamente incorrecto oponerse”.“La mayoría votó esta ley por disciplina partidaria; hasta en el Frente Renovador (espacio que impulsó la iniciativa) muchos no estaban de acuerdo pero la votaron a favor igual”, se sincera un diputado alineado a Cambiemos.“Hasta Sergio Massa está en desacuerdo”, dijeron a La Tecla dos dirigentes de su propio espacio, uno de los cuales asegura tener conocimiento del trabajo que hace un grupo de abogados para apurar la presentación judicial ante un Juzgado Contencioso Administrativo, que ahora se vería fraguada frente a la propia campaña que lanzó el Frente.