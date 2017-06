HACIA LAS PASO

Elecciones 2017: con la expectativa sobre su posible candidatura, Cristina encabeza la “misa K”

Miles de militantes del “proyecto nacional y popular” se darán cita desde las 14 horas en el Estadio de Arsenal. Si bien uno de sus “soldados” anticipó que no habrá definiciones acerca de su participación en los comicios, la atención estará puesta sobre definciones sobre su futuro político.

En el Día de la Bandera, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volverá a hablar ante una multitud, tal como lo hacía durante su mandato. La cita se dará desde las 14 horas en el Estadio de Arsenal, en Sarandí, donde se espera la llegada de miles de militantes de toda la Provincia y el país.Si bien uno de sus “soldados” descartó algún tipo de definción acerca de su posible candidatura en las elecciones de medio término, el foco estará puesto sobre el escenario político de cara a las urnas.El próximo sábado es la fecha límite para la presentación de las listas y los diferentes frentes ya ingresaron en la recta final.Son muchas las especulaciones que se hacen alrededor de la jornada del flamante Frente Unidad Ciudadana. Mientras algunos aseguran que la exmandataria solamente hará público el programa del espacio y los puntos clave de su propuestas, otros especulan con el anuncio que el mundo K espera.Así lo graficó a La Tecla.info uno de los intendentes más importantes que tiene el kirchnerismo en la Tercera sección, que cuestionó: “¿Vas a llenar una cancha para ir a saludar?”. De esa manera, la misma fuente, aseguró que este martes será un día de anuncios importantes en materia electoral.Frente a este panorama, ayer Florencio Randazzo juntó a los suyos y les volvió a insistir en su intención de jugar en las elecciones, pese a la oferta que le acercaron desde su entorno: “que los dos se bajen”, es decir, que tanto el ex ministro del Interior como la ex mandataria se bajen de la contienda y en su lugar designen a representantes que encabecen una lista de unidad.Al parecer, la propuesta fue rechazada por Randazzo con un claro mensaje: “Vamos a presentar candidatos en los 135 distritos”. Así todo, el Frente Justicialista tendrá, al menos, tres listas: las de Randazzo, las de Mario Ishii y las de Eduardo Duhalde.Por afuera, prescindiendo del PJ, CFK inscribió el Frente Unidad Ciudadana, por el que el kirchnerismo presentará a sus propio armado. Pero la pregunta central ahora es: ¿Cristina será candidata?