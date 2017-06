PERONISMO EN EBULLICIóN

Los sin tierra se juntaron en el PJ, donde se insiste en la búsqueda de la unidad

Convocados en la sede de la calle Matheu, dirigentes de todas las secciones y de distritos donde no gobierna el FpV, se juntaron con Espinoza e intendentes. Se explicó que “el peronismo está en el Frente Ciudadano, y la demostración está en que nos quedamos con la sede y la página del partido”. Se insistió en “intentar la unidad", y se pidió evitar pegarle a Randazzo.

Después que Florencio Randazzo insistiera ante una docena de intendentes de que será parte de la contienda electoral con el Frente Justcialista, una comisión del PJ recibió a dirigentes y presidentes del partido de distritos donde el peronismo no es gobierna, y el mensaje fue que el partido sigue en la búsqueda de la unidad, para que no haya más de una lista de tinte peronista en las secciones y los distritos.Hubo muchos dirigentes de todas las secciones, con preponderancia de la Quinta sección y de La Plata. “La reunión fue para decirle a los compañeros que el peronismo está dentro del Frente Ciudadano, que usamos la sede del partido y la página oficial, y que hay que armar algo amplio, como decía Perón, que el Justicialismo era una herramienta electoral para armar frentes”, explicó a La Tecla uno de los presentes.Aunque Randazzo insista en ir por afuera y desde el mensaje cierra las puertas a un posible acuerdo, desde el PJ siguen en la tesitura de que se deben gastar todos los recursos para evitar la competencia. “Del tema del armado de listas se dijo que hay que tratar de armar la unidad, pero si la unidad no es posible que se resuelva en la cancha”, aseguró el vocero.De todos modos, también hubo una bajada de línea en la manera de llevar adelante la campaña. “Se recomendó no pegarle a Randazzo, porque es un compañero”, sostuvo uno de los asistentes al encuentro, y que es asiduo concurrente a los cónclaves de la calle Matheu. “El rival no es el Flaco, es Macri”, insitió.La mesa estuvo presidida por el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, y la integraron, entre otros, los intendentes Jorge Ferraresi, Julio Pereyra, Alberto Descalzo, Leonardo Nardini, Gustavo Menéndez, Juan Carlos Veramendi, Juan Pablo De Jesús, los legisladores Cristina Alvarez Rodríguez, Fernanda Raverta, Teresa García, Rocío Giaccone, Juan Manuel Cheppi, Manino Iriart, y Gervasio Bozzano, entre otros.Al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, le tocó describir cómo será el acto este martes 20 en la cancha de Arsenal, donde hablará Cristina Fernández de Kirchner. El jefe comunal del Conurbano sur explicó cómo serán los accesos, los horarios en los que se desarrollará el acto, y todo lo concerniente a la logística del mismo.