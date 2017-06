OLAVARRíA

Eseverri vuelve al massismo y juega con una colectora

Florencio Randazzo confirmó que juega en la interna del PJ y los que no le tienen fe saltan antes de la fecha decisiva. El ex jefe comunal de Olavarría, José Eseverri, es uno de esos casos.

No te vayas sin decirme adónde vas, podría ser el título que decore la vuelta de José Eseverri al Frente Renovador.El exintendente de Olavarría que hasta hoy bancaba a Florencio Randazzo no ve firme al chivilcoyano de cara al escenario 2017 y al no haber lista de unidad todo parecería indicar que retornaría con Sergio Massa.De este forma, se altera el panorama de la Séptima sección electoral ya que el tigrense suma una carta para armar una listar distrital con mayor peso y equilibrarle la balanza a Cambiemos.No obstante, a nivel local, el exalcalde no la tendría tan fácil ya que un consenso con el sector de la diputada nacional –también massista- Liliana Schwindt parecería casi imposible y, en efecto, quien encabezaría la nómina sería Eduardo Rodríguez.Por tal motivo, el eseverrismo teje una colectora que logre traccionar los votos lcoales hacia el máximo referente del FR.